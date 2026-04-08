S obzirom na to da je čelnik Pinka, Željko Mitrović, prošle godine najavio otkaze, voditelj Mladen Mijatović otkrio je da li se plaši za svoje radno mesto.

-Ne plašim se za svoje radno mesto, već se trudim da u svakom trenutku dam pun doprinos kako bi medijska kuća u kojoj radim bila dominantna i najbolja na tržištu. U tome imam veliku podršku Milice i Željka Mitrovića, kao i podršku velikog broja koleginica i kolega iz svih sektora naše medijske kuće - istakao je on, te dodao:

-Veoma sam zadovoljan i ponosan što radim tu gde radim, što obavljam ovaj posao i što sam deo zdravog kolektiva gde vlada red, a vlasnici, kao privatnici, vode računa o svojim zaposlenima na različite načine. Ne govorim direktno o plati, već i kroz druge vidove podrške - naglasio je Mijatović.

Progovorio o penziji

Potom je otkrio kako zamišlja svoju penziju, ali je naglasio da još uvek ne razmišlja o tome, jer ga očekuje mnogo terena i posla:

-Kako sam i rekao, daće Bog da ove godine napunim 56 godina. Dakle, do penzije ima još dosta. Ne znam ni šta ću raditi sutra, pa ćemo o tome razgovarati neki drugi put, kada bude malo izvesnije i realnije da će se dogoditi - bio je iskren za Blic.

