Zorica Brunclik je usled narušenog zdravstvenog stanja neko vreme odsustvovala sa snimanja emisija muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", a sada je saopšteno da se vraća pred male ekrane!.

Kako su preneli domaći mediji, Zorica se u takmičenje vraća već krajem aprila.

Kako bismo proverili istinitost ove informacije, a budući da nam ni Zorica ni njen izabranik Miroljub Aranđelović Kemiš nisu odgovarali na pozive, kontaktirali smo Vesnu Zmijanac.

- Nisam se čula sa njima, ali sam pročitala to da se vraća u emisiju. Jako mi je drago da čujem da je zdravstveno stanje bolje i jako sam srećna zbog toga - rekla nam je Vesna kratko.

Vesna plakala zbog Zorice

O Zoričinom zdravlju je sada govorila Vesna Zmijanac koja je kroz suze istaka da se nada čudu koje će pevačicu dovesti do ozdravljenja.

- Ne znam kako je, ne smem ni da pitam mnogo. Od srca joj želim da bude dobro. Počela sam da plačem jer sam još ranije znala da joj je loše. Mnogo volim Zorku i njene pesme i mnogo mi je žao što je bolesna. Možda postoji neko čudo da se izleči i ozdravi. Mnogo dobrih pesama je ostavila i sjajan je pevač. Tek kasnije ćemo osetiti posledice ovoga, osipamo se i ne volim to. U pitanju je ozbiljno zdravstveno stanje - rekla je Vesna, pa otkrila da je kontaktirala njenog supruga Miroljuba Aranđelovića Kemiša, koji je bio uz nju tokom hitne operacije:

- Pričala sam sa Kemišom i on mi je rekao da je operisana i da će da vide da li će da se poboljša nešto. Dalje nisam pitala, niti sada to radim. Čekam da mi kažu da je bolje - zaključila je u podkastu kod Bokija 13.

