Javnost sa nestrpljenjem očekuje povratak Zorice Brunclik pred kamere, a kolege joj neprestano pružaju podršku u tome da se što pre vrati poslu.

O Zoričinom zdravlju se i dalje spekuliše, a na ovu temu je nedavno, između ostalog, govorio i Miroslav Ilić.

- Čuo sam i ja nešto, e sad, koliko je to dramatično ne znam. U svakom slučaju, žao mi je - rekao je Miroslav, nakon čega je otkrio i da li se čuo sa Miroljubom Aranđelovićem Kemišem.

- Ne, neću da mu stajem na muku. Ako je već to sve tako, pustiću ga da pregura, jak je on - poručio je pevač za naš portal.

"Dolaze iz bolnice da je previjaju"

Podsetimo, za Alo se oglasila Lepa Lukić koja je govorila o stanju svoje prijateljice.

- Rekla mi je da se vraća, ona je mene zvala kada je izašla iz bolnice i rekla mi je to. Dobro je sada, dolaze kod nje kući iz bolnice da je previjaju, rekla mi je da joj je pao imunitet malo, još malo da se oporavi i krajem aprila se vraća na snimanja - rekla nam je Lepa.

"Verujem u tvoju snagu"

Nedavno je o njenom zdravlju govorila Neda Ukraden koja je pred kamerama pročitala sadržaj poruke koju je poslala Zorici.

- Napisala sam joj: "Draga Zorice, neću da te pitam kako si ni zašto si tamo gde jesi, jer sigurno nisi tu zbog rekreacije. Nismo bile toliko bliske i nismo se često družile, ali verujem u tvoju snagu, kao i u ljubav tvojih najbližih i miliona nepoznatih koji ti žele uspešan oporavak. Od srca, Neda Ukraden" - kazala je pevačica.

Nakon što je telefon orkenula ka kamerama, usnimljen je i Zoričin odgovor.

- Hvala mnogo od srca - napisala je Brunclikova.

