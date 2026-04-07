Pevačica Zorica Brunclik se posle teškog perioda i operacije vraća u Pinkove zvezde.

Kako prenose domaći mediji, Zorica će se nakon dužeg odsustva već krajem aprila vratiti u crvenu stolicu muzičkog takmičenja, a koliko publika, toliko i njene kolege ovaj trenutak isčekuju sa nestrpljenjem.

- Njeno stanje se zantno popravilo, oporavak teče procesom koji su joj predvideli lekari. Sve ide baš kako treba. Ona polako vraća snagu, pa će se krajem aprila vratiti u Pinkove zvezde - poručio je izvor.

Navodno je poznat i tačan datum kada se Zorica vraća na male ekrane, ali sve se čuva u strogoj tajnosti.

"Ništa nam nije potvrđeno"

Podsetimo, Bojana je i pre nekoliko dana govorila o ovoj temi pred našim kamerama.

- Tema o Zoričinom stanju nije zabranjena, ali oni žele da sve informacije ostanu u krugu porodice. Da je nešto alarmantno i strašno, verujem da bismo barem mi iz tima znali. I dalje ne znam da li će Kemiš ostati sa nama do kraja sezone, ništa nam nije potvrđeno - zaključila je Bojana pred našim kamerama.

