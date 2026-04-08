Pevačica i influenserka Ruža Rupić bila je gošća nove epizode emisije "Istina ili klik", gde je u potpuno iskrenoj ispovesti ogolila dušu i progovorila o raskidu dvogodišnje veze, medijskom povlačenju, ali i uvredljivim naslovima koji su pratili njen privatan život.

Ruža je bez ustručavanja potvrdila da je njenoj poslednjoj vezi došao kraj, te otkrila kako je izgledao sam momenat odlaska.

- Istina je da moj bivši partner i ja više nismo zajedno. Istina je da sam ja jedan dan otišla iz stana, pokupila svoje stvari i završila vezu. Nismo u kontaktu, ne čujemo se - započela je pevačica, a potom objasnila zašto je mesecima ćutala o svemu:

- Imala sam jedan poprilično težak period, zato sam se i povukla iz medija. Duga veza ne pukne preko noći, pucalo je to mesecima pre nego što je zvanično puklo. Kad si u emotivnom rastr

ojstvu, nisi raspoložen ni za posao, ni za medije, ni da se smeškaš pred kamerama. Trebalo mi je vremena da procesuiram. Sa kamenom da živiš dve godine pa da se odvojiš bilo bi ti teško, a ne sa čovekom - rekla je pevačica. Iako se u javnosti spekulisalo o neverstvu, Ruža ističe da to nije bio okidač za kraj ove ljubavi, već duboko neslaganje.

- Prevara nije bila okidač. Najveći razlog raskida bio je potpuno neslaganje. Mi smo prvih godinu ipo dana imali vrlo slične životne stavove, da bi se na kraju ispostavilo da ipak nemamo. Kad su dve osobe potpuno drugačije, dolazi do svađa i situacija koje nisu lepe. Bolje je prekinuti nego otići korak dalje kad stvari ne funkcionišu. Ja sam par meseci pre nego što sam napustila stan znala da je gotovo, ali mi je trebalo mnogo vremena da skupim hrabrost i odem od nekoga koga volim. Jer, ja ne mogu da kažem da je tu nestala ljubav, ja sam tog čoveka i dalje volela - priznala je ona.

"Nisam sponzoruša, sama sam zakazala operaciju grudi"

Posebno su je pogodili naslovi o tome kako joj je bivši partner platio estetsku operaciju grudi, čime je u medijima predstavljena u lošem svetlu.

- Jako su me pogodili naslovi "Dečko joj platio silikone 4.000 evra, pa raskinuli". Predstavljena sam kao da sam bila sa njim samo da bi mi platio operaciju. Ja radim od svoje 14. godine, radim kao konj! Smešno mi je to, jer sam mogla sebi da kupim grudi koliko god sam puta htela do sada. To je bio moj poklon za rođendan, ali sam tu operaciju zakazala pre nego što je on uopšte znao. Otišla sam kod doktora, zakazala, došla kući i rekla mu, a on me je pitao: "Ne znam šta da ti kupim za rođendan, da li želiš da to bude poklon?". Pritom, operacija nije ni koštala toliko, jer mi je doktor dao popust - objasnila je Ruža, a zatim je istakla da su u vezi bili ravnopravni i kada su finansije u pitanju.

- Mi smo jedno drugom kupovali skupe poklone. On je meni platio grudi, a ja sam njega za rođendan vodila na Formulu 1 u Abu Dabi. I na putovanjima smo delili troškove, ja platim smeštaj, on avion. Iznervirala sam se jer sam predstavljena kao sponzoruša. Pa bar da sam išla po jahtama i privatnim avionima, pa da vredi taj naslov! Da imam deset birkinki pa i da kažem "piši, brate", ali ovako... - bila je potpuno iskrena pevačica. Iako kaže da je sada dobro i da se vratila sebi kroz novu pesmu "Takve kao ja", pevačica ističe da joj je fokus isključivo na karijeri.

- Ove godine dugujem sebi da se posvetim poslu, jer sam dve godine posvetila privatnom životu. Ova pesma je moje vraćanje meni. Da li sam spremna za novu ljubav? Mislim da mi treba još vremena, ali nikad se ne zna. Ipak, taj neko bi morao mnogo da se prilagodi mom životu, jer je on trenutno: putovanje, klub, proslava, krevet, kuća, snimanje i frizer - zaključila je Ruža Rupić u emisiji "Istina ili klik"

