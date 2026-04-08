Pevačica Ruža Rupić gostujući u emisiji Istina ili Klik govorila je o ceni slave koju je platila još kao devojčica, ali i o "krticama" u svom timu koje su medijima prodavale informacije o njenom privatnom životu.

Ruža se pojavila na javnoj sceni sa samo 14 godina, a danas priznaje da je zbog toga izgubila dragocene trenutke koje njeni vršnjaci podrazumevaju.

- Mene je ovo koštalo celog detinjstva. Ušla sam u sve to sa 14 godina i koštalo me je tog puberteta. Dok su svi iz moje generacije išli na ekskurzije, ja sam snimala spot. Dok su oni izlazili, ja sam morala da pazim da li me neko snima, slika, kako se ponašam. Odrasla sam pred kamerama i na televiziji, pa mi je to postalo normalno, ali nekada bih se zapitala: "Jel moguće da svi rade šta hoće, a ja imam ovolike obaveze?" - iskrena je bila pevačica, koja dodaje da uprkos svemu ništa ne bi menjala jer svoj posao radi iz ogromne ljubavi.

"Saradnik je novinarima dao informacije"

Najteži momenti za Ružu bili su oni kada su informacije o njenom krahu veze isplivale u javnost pre nego što je ona bila spremna da o tome govori. Kako kaže, za to je kriva osoba iz njenog okruženja.

- Izdavali su me na sitnicama. Sada, kada je bio ovaj haos sa medijima, jedna osoba iz šireg tima je prosto dala informaciju novinarima šta se desilo, iako smo mi to gledali da sakrijemo. Posle sam čitala komentare: "Jao, evo je, namestila dramu". Niko ništa nije nameštao, moj menadžment je samo morao da kanališe te informacije kada su već iscurele - otkriva Ruža i dodaje:

- Nekom saradniku je bilo zabavno da se igra sa mojim životom i mojim problemima. Maksimum koji sam tada mogla je da izbacim demant na stori, jer nisam mogla da kontrolišem šta će se sve pisati.

Ruža se osvrnula i na paparaco snimke na kojima je izgledala loše nakon raskida, otkrivši da je "izvor blizak pevačici" zapravo bio njen saradnik.

- Moji prijatelji su od tog snimka gde sam bleda i sa kapuljačom napravili stiker. Strašno je kad te proda neko ko radi sa tobom za nešto sitno. Taj 'bliski izvor' je dobio otkaz nakon što sam mu rekla sve što sam imala. Ne želim lošu energiju u svom dvorištu, samo sklanjam ono što mi ne odgovara - zaključila je Ruža, dodajući da bi apsolutno podržala zakon da se društvene mreže koriste samo uz ličnu kartu kako bi se stalo na put anonimnim uvredama.

Iako su joj društvene mreže donele popularnost, Ruža priznaje da su joj u muzičkom svetu bile ozbiljna prepreka.

- Koliko mi je influens doneo platformu, toliko sam zbog njega morala više da se dokazujem, da zapravo znam da pevam. Moj menadžer i ja smo četiri godine imali ozbiljne pokušaje da objasnimo ljudima da ja taj posao dobro radim. Zato sam se u poslednjih par godina odrekla na neki način influensa, ne snimam kao ranije i fokusirana sam na muziku. Shvatila sam da sam na previše strana i da nešto mora da se stavi po strani - priznaje Ruža.

"BIRALA SAM TEŽI PUT, BEZ OTVORENIH VRATA"

Za razliku od mnogih koleginica koje biraju prečice, Ruža ističe da je uvek išla "glavom kroz zid" kako bi sačuvala svoj integritet.

- Sarađivala sam sa raznim menadžerima, ali smo se razilazili zbog različitog gledanja na posao. Uvek sam birala da radim onako kako ja želim, a to dolazi sa mnogo više problema, težim putem i sa manje otvorenih vrata. Mogla sam da uđem u određene priče i da sebi olakšam, ali ja sam izabrala teži put. Videćemo šta će ispasti na kraju - zaključila je Ruža u emisiji "Istina ili klik"

