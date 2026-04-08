Željko Mitrović vlasnik Pinka, kupio je novu televiziju u Bosni i Hercegovini. Naime, on je potvrdio je kupovinu sarajevske TV Alfa, čime je ta televizija postala deo njegove medijske grupacije.

Pre ove akvizicije, TV Alfa se povezivala s Fahrudinom Radončićem i Avaz grupacijom. Zanimljivo je da je BH Telecom pre osam dana isključio Pink iz ponude Moja TV.

U otvorenom obraćanju, Mitrović je objasnio pozadinu sukoba sa BH Telecomom, najavio kupovinu još jedne televizije i otkrio kako će izgledati program nove TV Alfe.

Komentarišući poteze BH Telecoma, koje vidi kao pokušaj opstrukcije i onemogućavanja gledaocima da prate najpopularnije kanale, Mitrović je poslao jasnu poruku:

- Kao hidra smo, kad nam odseku glavu, izrastu nam tri! To je naša strategija. Na svaki pokušaj blokade odgovorićemo trostruko većim prisustvom - poručio je Željko.

Osim toga, potvrdio je da je kupovina TV Alfe samo prvi korak, te da će u narednih nekoliko dana portfolio kompanije biti bogatiji za još jednu televizijsku stanicu, čime će Pinkova ponuda u BiH biti jača nego ikada pre.

Detaljno je objasnio i planove za novoformiranu televiziju u Sarajevu. Prema njegovim rečima, TV Alfa neće biti samo lokalni emiter, već moderna medijska kuća. Mitrović za Pink govori da Alfu očekuje kompletna rekonstrukcija, velika ulaganja u tehniku i scenografiju.

Programski koncept: TV Alfa će emitovati najpopularnije Pinkove formate, ali će zadržati i razvijati sopstvenu produkciju prilagođenu lokalnom tržištu.

