U snažnim udarima IDF na Iran pogođen najveći petrohemijski kompleks u zemlji. Iz Teherana navode da je bombardovan Univerzitet Šarif, opisujući ga kao "iranski MIT". Odbacili su mirovni plan kojim je posredovao Pakistan i istakli potrebu za "trajnim okončanjem rata uz uvažavanje stavova Irana". Kako se bliži isticanje ultimatuma, predsednik SAD Donald Tramp poručuje da bi Iran mogao biti "uništen“ za jednu noć.

Ništa od "kraja civilizacije", izgleda

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da je u utorak postigao dogovor o dvonedeljnom prekidu vatre sa Iranom, manje od dva sata pre roka koji je postavio do 20 časova za uništenje "čitave civilizacije". Tramp je rekao da je sporazum o prekidu vatre postignut pod uslovom da Iran pristane da ponovo otvori ključni moreuz Ormuz. "Na osnovu razgovora sa premijerom Šehbazom Šarifom i Asimom Munirom iz Pakistana, koji su zatražili da obustavim razornu silu koja je večeras bila upućena ka Iranu, i pod uslovom da Islamska Republika Iran pristane na POTPUNO, ODMAH i BEZBEDNO OTVARANJE moreuza Ormuz, pristajem da suspendujem bombardovanje i napad na Iran u periodu od dve nedelje. Ovo će biti obostrani PREKID VATRE!", napisao je Tramp na mreži Truth Social. "Razlog za to je što smo već ispunili i premašili sve vojne ciljeve i veoma smo blizu konačnog sporazuma o dugoročnom MIRU sa Iranom i MIRU na Bliskom istoku", dodao je Tramp. "Dobili smo predlog Irana u 10 tačaka i verujemo da je to izvodiva osnova za pregovore. Gotovo sve sporne tačke između Sjedinjenih Američkih Država i Irana su već usaglašene, ali će dvonedeljni period omogućiti da sporazum bude finalizovan i zaključen. U ime Sjedinjenih Američkih Država, kao predsednik, ali i u ime zemalja Bliskog istoka, čast mi je što je ovaj dugogodišnji problem blizu rešenja", naveo je Tramp.

Tramp: Odlažemo!

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da se slaže da SAD obustave bombardovanje i napad na Iran u periodu od dve nedelje, javlja Rojters.

B-52 ušao u vazdušni prostor severnog Bliskog istoka:

Američki strateški bombarderi B-52 ušli su u vazdušni prostor severnog Bliskog istoka, što predstavlja novo podizanje vojnog pritiska u trenutku kada ceo region čeka rasplet Trampovog ultimatuma Iranu.

Prema dostupnim izveštajima, ovi avioni već su poslednjih dana uključivani u borbene misije iznad Irana, što se tumači kao znak ozbiljne eskalacije.

Posebnu težinu ovom potezu daje činjenica da je B-52H Stratofortres strateški bombarder velikog dometa, sposoban da nosi i nuklearno i precizno navođeno konvencionalno naoružanje.

Zbog toga samo njegovo pojavljivanje u zoni sukoba šalje snažnu poruku i Teheranu i čitavom Bliskom istoku da je Vašington spreman da dodatno podigne ulog.

Pregovara se o primirju sa Iranom?

Izvori iz pakistanske vlade bliski pregovorima i izvor upoznat sa situacijom rekli su za CBS News da pakistanski premijer Šehbaz Šarif pregovara o prekidu vatre sa Iranom, a potpredsednik Dž. D. Vens je sagovornik sa SAD.

Pregled dana – 7. april

Američki predsednik Donald Tramp zapretio je Iranu da će "cela civilizacija umreti večeras" ako ne otvore Ormuski moreuz. Rok za to ističe u 20 časova po istočnoameričkom vremenu. Zbog te pretnje, Iran je prekinuo direktnu komunikaciju sa SAD. Nešto kasnije, Tramp je rekao je da su Sjedinjene Države u "žestokim pregovorima" o ratu u Iranu, odbijajući da detaljnije objasni razgovore. Regionalni izvor je za CNN rekao da se "uskoro očekuju dobre vesti sa obe strane" nakon što je Pakistan zatražio od američkog predsednika Donalda Trampa da produži rok Iranu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i pozvao na dvonedeljno primirje usred diplomatskih pregovora. Američka vojska izvela je napade na vojne mete na iranskom ostrvu Harg. Prema navodima, pogođeno je više od 50 meta. S druge strane, iranske procene štete na ostrvu Harg pokazale su da je većina infrastrukture čvorišta za transport nafte netaknuta. Ipak, američki bombarderi B-52 Stratofortres američkog ratnog vazduhoplovstva poleteli su iz Ujedinjenog Kraljevstva. Nekoliko zemalja Persijskog zaliva u stanju je visoke pripravnosti zbog moguće eksalacije u sukobu SAD i Irana, dok se rok koji je postavio Tramp bliži kraju. Rusija i Kina uložile su veto na rezoluciju UN čiji je cilj ponovno otvaranje Ormuskog moreuza dok se bliži rok da SAD sklope za sporazum sa Iranom.

Iranci i dalje izlaze na ulice širom zemlje uprkos Trampovim pretnjama

Ukrajina: Ruski sateliti pomagali Iranu u izboru ciljeva na Bliskom istoku

Ruski sateliti izvršili su desetine detaljnih snimanja vojnih objekata i ključnih lokacija širom Bliskog istoka kako bi pomogli Iranu u napadima na američke snage i druge ciljeve, navodi se u proceni ukrajinske obaveštajne službe u koju je imao uvid Rojters. Prema toj proceni, ruski sateliti su u periodu od 21. do 31. marta izvršili najmanje 24 snimanja u 11 zemalja regiona, obuhvativši ukupno 46 objekata, uključujući vojne baze Sjedinjenih Američkih Država, aerodrome i naftna polja. U dokumentu se takođe navodi da su ruski i iranski hakeri sarađivali u sajber prostoru, dok su zapadni vojni i regionalni bezbednosni izvori potvrdili pojačanu aktivnost ruskih satelita i razmenu obaveštajnih podataka sa Teheranom.

Ima povređenih u padu krhotina presretnute rakete u Kataru

Četvoro ljudi, uključujući dete, povređeni su u Kataru nakon pada krhotina presretnute rakete, saopšteno je danas iz katarskog Ministarstva spoljnih poslova. U saopštenju se navodi da su krhotine presretnute rakete pale na krov porodične kuće u području Muraik u Kataru, prenosi Al Džazira.

Bela kuća: Decenijski terorizam u Iranu se neće nastaviti pod Trampom

Bela kuća je u utorak na Iksu objavila da se decenije terorizma u Iranu neće nastaviti pod predsednikom Donaldom Trampom.

Izraelska vojska poziva na hitnu evakuaciju

Izraelska vojska upozorila je stanovnike Tira na jugu Libana da se evakuišu, jer nastavlja da cilja libansku terorističku grupu Hezbolah, koju podržava Iran. "Hitno upozorenje stanovnicima grada Tira, posebno u Šabrihi. Morate odmah evakuisati svoje domove. Da biste garantovali svoju bezbednost, odmah evakuišite svoje domove i preselite se severno od reke Zahrani. Terorističke aktivnosti Hezbolaha primoravaju izraelsku vojsku da preduzme akciju protiv njih silom. Izraelska vojska nema nameru da vam naudi", napisao je portparol izraelske vojske Avičaj Adrei na društvenim mrežama, ilustrovavši to slikom područja koje će biti ciljano sa istaknutom soliterom.

"Uskoro se očekuju dobre vesti sa obe strane"

Regionalni izvor je za CNN rekao da se "uskoro očekuju dobre vesti sa obe strane" nakon što je Pakistan zatražio od američkog predsednika Donalda Trampa da produži rok Iranu za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza i pozvao na dvonedeljno primirje usred diplomatskih pregovora. Izvor je rekao da se očekuje da će dogovor biti postignut večeras. Neimenovani izvor kaže da razgovore vodi načelnik pakistanske vojske, feldmaršal Asim Munir.

Eksplozije u centru Bagdada

Pet eksplozija se čulo u centru Bagdada, gde se nalazi američka ambasada.

Iran pokrenuo sajber napad na SAD

Iran je pokrenuo seriju sajber napada na SAD samo nekoliko sati nakon što je Donald Tramp zapretio da će uništiti civilizaciju zemlje. Prema podacima Američke agencije za sajber bezbednost i bezbednost infrastrukture, hakeri povezani sa Iranom "sprovode aktivnosti eksploatacije" važnih sistema u SAD. U njemu se navodi da sofisticirane grupe za "napredne i stalne pretnje" napadaju industrijske sisteme povezane na internet koji se koriste za pokretanje kritičnih usluga. Navodno napadači koriste uređaje kao što su programabilni kontroleri – oni koji se koriste za rad fabrika, energetskih sistema i druge bitne infrastrukture – a neki incidenti već izazivaju poremećaje i finansijske gubitke.

Izrael ne želi prekid vatre

Izrael ne želi prekid vatre u sukobu sa Iranom i smatra da je prerano za okončanje operacija, odnosno signalizira da namerava da produži vojne akcije kako bi dodatno oslabio vlast u Teheranu, piše danas američki oirtal Politiko pozivajući se na izraelske izvore. Prema navodima bivših visokih izraelskih zvaničnika povezanih sa vojskom, Izrael procenjuje da bi vojna kampanja trebalo da traje još najmanje mesec dana kako bi se dodatno oslabila vlast u Teheranu i stvorili uslovi za njen eventualni pad.

Teheran razmatra dvonedeljno primirje

Visoki iranski zvaničnik rekao je za Rojters da Teheran "pozitivno razmatra" pakistanski predlog za dvonedeljno prekid vatre.

Zemlje Zaliva preduzimaju mere predostrožnosti

Nekoliko zemalja Persijskog zaliva u stanju je visoke pripravnosti zbog moguće eksalacije u sukobu SAD i Irana, dok se rok koji je postavio Tramp bliži kraju. Vlasti u Kuvajtu saopštile su da će sve prodavnice i komercijalne aktivnosti biti zatvorene od ponoći do 6 ujutru po lokalnom vremenu u sredu kao mera predostrožnosti, navodeći regionalnu situaciju. Vlada Kuvajta pozvala je svoje građane da izbegavaju boravak napolju od ponoći do 6 časova sutra ujutru. Ministarstvo unutrašnjih poslova je u saopštenju navelo da se "građani i stanovnici pozivaju da ostanu kod kuće i da izlaze samo ako je to apsolutno neophodno".

Poleteli i tankeri za dopunu goriva

Prema podacima sa sajta "Flightradar24", četiri tankera za dopunu gorivom američkog vazduhoplovstva upravo su poletela iz Rumunije.

Bombarderi B-52 poleteli ka Iranu?

Bombarderi B-52 Stratofortres američkog ratnog vazduhoplovstva poleteli su iz Ujedinjenog Kraljevstva. Viđeno je više aviona B-52 kako poleću sa RAF-a Ferford, dok su drugi, kako se navodi, bili napunjeni gorivom i pozicionirani na pisti pre poletanja. Veruje se da je prvi bombarder poleteo pre oko tri sata, prema izveštajima o praćenju leta i odbrambenoj službi. "Bombarderi B-52 Stratofortres američkog ratnog vazduhoplovstva upravo su poleteli iz Ujedinjenog Kraljevstva i mogli bi da stignu do Irana do 20 časova, koje je odredio predsednik Tramp", napisao je medijski stručnjak Erik Doerti u objavi na Iksu. Tramp: "U žestokim smo pregovorima" Američki predsednik Donald Tramp rekao je da su Sjedinjene Države u "žestokim pregovorima“ o ratu u Iranu, odbijajući da detaljnije objasni razgovore. "Ne mogu vam reći, jer smo trenutno u žestokim pregovorima", rekao je Tramp za "Foks njuz" u kratkom telefonskom intervjuu kada su ga pitali kako se oseća povodom razgovora. Tramp je rekao da će uskoro biti u potpunosti obavešten o predloženom dvonedeljnom prekidu vatre pakistanskog premijera Šabaza Šarifa. "Mogu reći ovo – da ga veoma dobro poznajem. On je veoma poštovan čovek, svuda", rekao je Tramp za "Foks njuz".

Bela kuća: Samo Tramp zna dokle su stigli pregovori sa Iranom

Bela kuća saopštila je danas da samo predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zna dokle su stigli pregovori sa Iranom, povodom izveštaja da su iranski zvaničnici obustavili razgovore sa SAD uoči roka koji jeTramp postavio za večeras u 20 časova po američkom istočnom vremenu. Portparolka Bele kuće Kerolajn Livit izjavila je da Iran ima rok do 20 časova po lokalnom vremenu da "odgovori trenutku i postigne dogovor sa Sjedinjenim Američkim Državama". "Samo predsednik zna dokle su stvari stigle i koje će poteze povući", navela je Livit u saopštenju, datom kao odgovor na zahtev BBC-a za pojašnjenje ranijih izjava Trampa i američkog potpredsednika Džej Di Vensa.

Iran upozorio da će preduzeti "trenutne i proporcionalne" uzvratne mere

Pakistanski premijer zamolio Trampa da pomeri rok

Pakistanski premijer Šehbaz Šarif zatražio je od zaraćenih strana da se pridržavaju dvonedeljnog prekida vatre kako bi "omogućili diplomatiji da postigne konačan prekid rata", objavio je on na mreži X. Takođe je zatražio od predsednika SAD Donalda Trampa da produži svoj rok za Iran za dve nedelje, kao i da Iran ponovo otvori Hormuški moreuz tokom tog dvonedeljnog perioda.

Glavna luka Bahreina privremeno obustavlja rad

Glavna luka Bahreina, luka Halifa bin Salman, obustaviće privremeno rad od ranih jutarnjih sati u sredu, uoči američkog roka za dogovor s Iranom ili moguće napade na civilnu infrastrukturu, saopštili su danas operateri luke. Prema saopštenju kompanije "APM Terminals Bahrain", "operacije će biti privremeno obustavljene od ranih sati 8. aprila", prenosi Al Arabija. "Kontinuirano prilagođavamo naše aktivnosti okolnostima i, kao rezultat toga, u prethodnim nedeljama smo privremeno obustavljali rad kada je bilo potrebno", navodi kompanija u saopštenju. Istovremeno, Kuvajt je pozvao stanovnike da izbegavaju izlazak iz kuća od ponoći do jutra u sredu, nekoliko sati pre američkog roka za Iran. "Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava građane i stanovnike da je ključno da ostanu kod kuće i ne izlaze, osim u apsolutno hitnim slučajevima, od ponoći u utorak, 7. aprila, do 6 sati u sredu, 8. aprila", navodi se u zvaničnom saopštenju podeljenom na platformi X.

Tramp: "Potpuno nezakonito"

U kratkom telefonskom razgovoru sa NBC News, predsednik SAD Donald Tramp je odbio da pruži bilo kakve informacije o statusu tekućih pregovora sa Irancima, ali je oštro kritikovao poziv Irana mladima da se postroje kao ljudski štitovi oko elektrana. "Potpuno nezakonito. Nije im dozvoljeno da to rade." Što se tiče onoga što ga je motivisalo da jutros objavi da će "čitava civilizacija večeras umreti" – komentar koji je izazvao reakcije širom sveta – on bi samo rekao: "Moraćete to sami da shvatite."

Izaslanik UN Žar Arno poslat na Bliski istok

Specijalni izaslanik UN Žan Arno upućen je danas u region Bliskog istoka kako bi se pojačali diplomatski napori za smanjenje napetosti i okončanje rata, saopšteno je iz UN. UN su pozvale na hitan prelazak na dijalog o okončanju rata, dok je generalni sekretar UN Antonio Gutereš izrazio zabrinutost nakon poslednjih pretnji američkog predsednika Donalda Trampa Iranu. "Gutereš je duboko uznemiren izjavama koje sugerišu da bi celokupno civilno stanovništvo ili civilizacije mogle da snose posledice političkih i vojnih odluka", rekao je portaprol UN Stefan Dižarik, aludirajući na Trampovu poruku da će "čitava civilizacija večeras umreti" podsećajući na rok koji je dao Teheranu da deblokira Ormuski moreuz.

Izaslanik UN na putu ka Teheranu

Iranski ambasador pri UN Amir-Said Iravani rekao je da je izaslanik Ujedinjenih nacija zadužen za pomoć u rešavanju krize u Ormuskom moreuzu "na putu za Teheran" kako bi nastavio konsultacije sa posrednicima, što signalizira obnovu diplomatskih aktivnosti uprkos stalnim tenzijama. "Lični izaslanik generalnog sekretara je sada na putu za Teheran radi konsultacija", rekao je Iravani Savetu bezbednosti, dodajući da je Iran "spreman da se konstruktivno angažuje u svim istinskim diplomatskim naporima" usmerenim na okončanje sukoba i obnavljanje stabilnosti na vitalnom plovnom putu.

Italijanski ministar obrane: Svet je zahvatilo ludilo

Italijanski ministar odbrane Gvido Krozeto u utorak je upozorio na rizik da bi se sukob sa Iranom mogao pretvoriti u nuklearni. "Čini se da je svet zahvatilo ludilo", rekao je Krozeto u parlamentu.

Demokrate traže podršku republikanaca za ograničavanje Trampove moći

Demokrate u Predstavničkom domu aktivno nastoje da pridobiju republikance da podrže rezoluciju o ratnim ovlašćenjima kako bi se ograničila moć predsednika Donalda Trampa u vezi sa Iranom, rekao je za CNN izvor upoznat sa razgovorima. S obzirom na tesne odnose snaga u Predstavničkom domu, dvostranačka podrška mogla bi biti ključna za uspeh takvog napora. "Donald Tramp je potpuno van kontrole. Njegova pretnja uništenjem čitave civilizacije potresa savest i zahteva snažan odgovor Kongresa. Predstavnički dom mora se odmah ponovo sastati i izglasati kraj ovog nepromišljenog rata na Bliskom istoku pre nego što Donald Tramp gurne našu zemlju u Treći svetski rat", poručili su čelnici demokrata.

Šef UN-a za ljudska prava osuđuje "zapaljivu retoriku"

Visoki komesar Ujedinjenih nacija za ljudska prava Volker Turk osudio je danas "zapaljivu retoriku" u sukobu na Bliskom istoku, upozorivši da namerni napadi na civile i civilnu infrastrukturu predstavljaju ratni zločin. "Prema međunarodnom pravu, namerno ciljanje civila i civilne infrastrukture je ratni zločin. Svako ko je odgovoran za međunarodne zločine mora odgovarati pred nadležnim sudom", rekao je Turk u izjavi. Ipak, on nije imenovao Sjedinjene Američke Države, Izrael ili Iran.

Španija odbila učešće na sastancima o Ormusu

Španija je odbila da učestvuje na međunarodnim sastancima posvećenim rešavanju krize u Ormuskom moreuzu, jer se zalaže za deeskalaciju sukoba i diplomatsko rešenje, izjavio je ministar spoljnih poslova te zemlje Hose Manuel Albares. "Radi vašeg duševnog mira. Kao španski ministar spoljnih poslova pozvan sam na sastanak u Londonu, kao što sam pozvan na sve njih. I odlučili smo da ne idemo jer nećemo učiniti ništa što bi eskaliralo ovaj sukob. Fokusirani smo na deeskalaciju i pregovore", rekao je španski ministar, prenosi Diario.

Dramatično upozorenjem Katara

Rat na Bliskom istoku približio se tački u kojoj ga više neće biti moguće kontrolisati, upozorilo je u utorak katarsko Ministarstvo spoljnih poslova.

"Trampove pretnje neće otvoriti vrata dijalogu"

Portparolka iranske vlade Fatemeh Mohadžerani izjavila je za zvaničnu novinsku agenciju Islamske Republike (IRNA) da je pretnja američkog predsednika Donalda Trampa da će uništiti iransku civilizaciju "znak neznanja" koji neće pomoći potencijalnom dijalogu. "Održavanje mira i bezbednosti naroda je glavni prioritet vlade, a pretnje neće poremetiti javni mir. Vrata dijalogu se otvaraju sa poštovanjem; uski put pretnji, sitnica i poniženja nije ulaz. Ugrožavanje 'civilizacije' je, više od svega, znak nepoznavanja istorije nacije koja je više puta prevazilazila krize i nastavlja da opstaje", dodalaje Mohadžerani.

Jeziva poruka Teherana: "SAD će ostati bez nafte i gasa godinama"

"Ako Sjedinjene Države sprovedu svoju pretnju, meta iranskog odgovora proširiće se van regiona Zapadne Azije, uz poruku da će sva ograničenja biti ukinuta. Nanećemo tešku štetu američkoj infrastrukturi i njenim partnerima, do te mere da će Amerika i njeni saveznici godinama biti lišeni nafte i gasa u regionu", navela je Iranska revolucionarna garda. Poručili su američkim partnerima u regionu da su do danas pokazivali uzdržanost i ponašali se kao dobri susedi, te da su zbog toga pažljivo birali mete. "Ali sada su sva ta ograničenja ukinuta", naveli su.

IRANCI FORMIRALI ŽIVI ŠTIT OKO ELEKTRANE! Goloruki prkose američkim bombama! (VIDEO)

Nakon najava američkog predsednika Donalda Trampa o mogućim udarima na iransku infrastrukturu, uključujući elektrane i mostove, građani u Kazerunu okupili su se i formirali ljudski štit oko lokalne elektrane, prenela je agencija Fars.

Iranski mediji: Mala šteta na ostrvu Harg nakon američkih udara

Iranske procene štete na ostrvu Harg nakon američkog bombardovanja pokazale su da je većina infrastrukture čvorišta za transport nafte netaknuta, prema izveštaju iranskih državnih medija, koji se pozivaju na lokalne izvore. Iranska poluzvanična novinska agencija "Mehr" izvestila je da je pomorska infrastruktura na ostrvu, koja opslužuje oko 90% iranskog izvoza nafte, pretrpela malu štetu tokom američkog bombardovanja i da nastavlja da funkcioniše normalno.

Izrael izdao hitno upozorenje

Izrael je izdao "hitno upozorenje" brodovima kod obale Libana između gradova Tir i Ras Nakura. "Aktivnost Hezbolaha ugrožava brodove u pomorskoj oblasti između Tira i Ras Nakure, primoravajući Izraelske odbrambene snage (IDF) da deluju protiv njih u pomorskoj oblasti", rekao je portparol Izraelskih odbrambenih snaga (IDF) na arapskom jeziku Avičaj Adrei. Svi brodovi u tom području su upozoreni da se "odmah upute severno od područja Tira" radi sopstvene bezbednosti, dodao je Adree.

Oglasila se Bela kuća povodom upotrebe nuklearnog oružja

Bela kuća negira informaciju da razmatra upotrebu nuklearnog oružja protiv Irana, javlja AFP.

Netanjahu: Sve jačim intenzitetom rušimo iranski režim

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu poručio je danas da Izrael "sve jačim intenzitetom ruši iranski režim". "Izrael ruši režim u Iranu sve jačom snagom", rekao je premijer Benjamin Netanjahu nedugo nakon što je američki predsednik Donald Tramp zapretio da bi "čitava jedna civilizacija večeras mogla da umre", prenosi Tajms of Izrael.

Broj poginulih u Libanu porastao na 1.530



Najmanje 1.530 ljudi je poginulo u izraelskim napadima širom Libana od 2. marta, saopštio je danas Ministarstvo zdravlja Libana.

U istom periodu, još 4.812 osoba je povređeno, navodi se u saopštenju Ministarstva, prenosi Al Džazira.

Iranci formirali "živi štit" na mostovima



Na društvenim mrežama pojavili su se snimci iz iranskog grada Ahvaza na kojima se vidi kako stotine građana formiraju ljudski lanac na poznatom Belom mostu.

IRGC: SAD i saveznici ostaće bez nafte i gasa ako se pređu crvene linije

Islamska revolucionarna garda Irana (IRGC) upozorila je da će Sjedinjene Američke Države i njihove saveznike lišiti nafte i gasa ukoliko Vašington pređe "crvene linije Teherana", navodi se u saopštenju koje je danas prenela iranska državna televizija IRIB.

"Revolucionarna garda Irana još jednom upozorava da će se, ukoliko američka teroristička vojska pređe crvene linije, naš odgovor osetiti i izvan regiona“, navodi se u saopštenju, prenosi IRIB.

U saopštenju se dodaje da će IRGC gađati infrastrukturu kako bi SAD i njihovi saveznici "godinama bili lišeni nafte i gasa iz regiona".

"Regionalni partneri Amerike takođe treba da znaju da smo do sada pokazivali veliku uzdržanost radi dobrosusedskih odnosa i imali izvesne rezerve u izboru meta za odmazdu, ali te rezerve od sada više ne važe", navodi se u saopštenju IRGC.

Tramp: Verovatno će čitava civilizacija nestati večeras

Američki predsednik Donald Tramp poručio je da će "čitava civilizacija nestati večeras, i nikada više neće biti obnovljena".

"Ne želim da se to dogodi, ali će se verovatno desiti", rekao je Tramp, podsećajući na rok koji je dao Teheranu da deblokira Ormuski moreuz.

"Večeras će biti važan trenutak u svetskoj istoriji. Čitava civilizacija će umreti večeras i nikada se više neće vratiti. Ali, možda može da se dogodi i nešto revolucionarno, divno, ko zna“, napisao je Tramp u objavi na platformi Truth Social.

U objavi proteklog vikenda Tramp je dao Iranu rok do jedan sat posle ponoći u sredu po britanskom vremenu, a iransko rukovodstvo nazvao "ludim kopiladima“ koja će "živeti u paklu".

Pezeškijan: 14 miliona ljudi se dobrovoljno prijavilo da brani zemlju

Iranski predsednik je rekao da su on i 14 miliona drugih ljudi odgovorili na pozive da se dobrovoljno prijave za borbu u slučaju kopnene invazije SAD ili Izraela.

Masud Pezeškijan je napisao na X platformi:

- Više od 14 miliona ponosnih Iranaca je do sada izrazilo spremnost da žrtvuje svoje živote u odbrani Irana. Bio sam, jesam i biću spreman da se žrtvujem za Iran.

Državni mediji i kampanje putem SMS poruka pozivaju građane da se prijave u vojsku, dok je vlada takođe pozvala penzionisane vojnike da izraze interesovanje za povratak u borbu.

Iran ima oko 90 miliona stanovnika.

(Tanjug/IRIB)

Iran poziva Saudijsku Arabiju i UAE da zabrane korišćenje vazdušnog prostora

Iran je savetovao Saudijsku Arabiju i Ujedinjene Arapske Emirate da ne dozvole Sjedinjenim Američkim Državama korišćenje njihove teritorije i vazdušnog prostora za vojne napade protiv Islamske Republike, podsećajući obe zemlje na njihovu "međunarodnu odgovornost" da ne olakšavaju "akte agresije".

U dva odvojena pisma upućena generalnom sekretaru UN Antoniju Guteresu i predsedniku Saveta bezbednosti UN, iranski ambasador pri UN Amir Said Iravani naveo je višestruke slučajeve američkih ratnih aviona koji su koristili ili prelazili vazdušni prostor Saudijske Arabije i Emirata radi bombardovanja iranskih ciljeva, preneo je portal Press TV.

Incidenti su se dogodili 23, 24. i 28. marta, uključujući upotrebu lovaca F-16SV, F-35 i F-15E, kao i izviđačkog aviona U-2S.

"U svetlu međunarodne odgovornosti država koja proizilazi iz stavljanja svoje teritorije na raspolaganje drugima za izvršenje agresije, Iran izražava svoje snažno i nedvosmisleno protivljenje i strogo poziva Saudijsku Arabiju i UAE da spreče dalju upotrebu svoje teritorije protiv Irana", navedeno je u pismima.

Ambasador je dodao da Iran zadržava pravo da preduzme sve neophodne mere, uključujući samoodbranu, kako bi zaštitio svoj suverenitet i teritorijalni integritet, prenosi Tanjug.





Uslovi Teherana za okončanje sukoba u deset tačaka

Iran je predstavio predlog od 10 tačaka za okončanje sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama i Izraelom, koji predviđa i uvođenje takse od oko dva miliona dolara po brodu za prolaz kroz Ormuski moreuz, a prihod bi se koristio za obnovu infrastrukture uništene američkim i izraelskim napadima.

Dva visoka iranska zvaničnika, govoreći pod uslovom anonimnosti, rekli su da predlog uključuje garanciju da Iran neće ponovo biti napadnut, kraj izraelskih udara na Hezbolah u Libanu i ukidanje svih sankcija, preneo je Njujork tajms.

Iran bi zauzvrat ukinuo defakto blokadu moreuza i podelio prihod sa Omanom, dok bi ceo predlog uključivao protokol za bezbedan prolaz, obnovu infrastrukture i okončanje regionalnih neprijateljstava.

Aksios je prethodno, pozivajući se na američke, izraelske i regionalne izvore, izvestio da SAD, Iran i regionalni posrednici razgovaraju o potencijalnom 45-dnevnom prekidu vatre kao delu dvofaznog sporazuma koji bi mogao dovesti do trajnog okončanja rata.

Sporazum, okvirno nazvan "Islamabadski sporazum", uključivao bi regionalni okvir za moreuz, sa završnim ličnim razgovorima u Islamabadu.

Iranski zvaničnici su ranije rekli Rojtersu da Teheran traži trajni prekid vatre uz garancije da ih neće ponovo napasti SAD i Izrael.

(Tanjug, Njujork tajms)

Povređeno 15 američkih vojnika u Kuvajtu (VIDEO)

Izveden je "najjači napad" na bazu Ali el-Salem u Kuvajtu, prenose mediji.

Petnaest Amerikanaca je povređeno u napadu iranskog drona na vazduhoplovnu bazu Ali el-Salem u Kuvajtu tokom noći, javila je američka novinska agencija CBS, pozivajući se na dva američka zvaničnika.

Takođe je povređeno 67 pripadnika kuvajtskih oružanih snaga.

Izvestio je da se većina njih već vratila na dužnost.

Iran: Trampove pretnje neće izbrisati "poniženje" SAD u Zapadnoj Aziji

Portparol Centralnog štaba Irana Hatam al Anbije izjavio je da "neosnovane pretnje" predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa ne mogu da izbrišu, kako je naveo, "poniženje" SAD u Zapadnoj Aziji.

Al Anbije je video-obraćanju upozorio da će svaka američka akcija biti dočekana novim porazima za Vašington i najavio je nastavak, kako je naveo, "ofanzivnih operacija protiv američkih i izraelskih ciljeva", prenosi iranska Press tv.

Takođe je naveo da je u najnovijem talasu odmazdnih udara pogođena američka baza Al Adairi u Kuvajtu, koja je, prema njegovim rečima, korišćena u američko-izraelskoj operaciji u Isfahanu.

Portparol tvrdi da su u napadu raketama i dronovima uništena skladišta za helikoptere i smeštaj američkih trupa.

Iranska strana navodi i da je 3. aprila američki lovac F-15E oboren iznad centralnog Irana kod Isfahana.

(Tanjug)

Tramp: Tražimo krivca za curenje informacija o akciji u Iranu

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da njegova administracija intenzivno traga za osobom koja je odala poverljive informacije o spasilačkoj operaciji u Iranu, navodeći da je curenje podataka ugrozilo misiju i otežalo izvlačenje drugog pripadnika vojske SAD posle obaranja američkog borbenog aviona.

Tramp je, kako prenosi En-Bi-Si, rekao da Iran nije znao da je drugi pripadnik američke vojske nestao sve dok te informacije nisu procurele u javnost.

"Odjednom su znali da postoji još neko tamo. Videli su sve te avione koji dolaze. Operacija je postala mnogo teža jer je neko odao da imamo jednog, da smo jednog spasili, ali da postoji još jedan kog pokušavamo da izvučemo", naveo je Tramp.

Prema njegovim rečima, nakon toga su iranske vlasti raspisale veliku nagradu za hvatanje pilota.

"Pored neprijateljske, veoma sposobne i opasne vojske, imali smo milione ljudi koji su pokušavali da osvoje nagradu. To je dodatno zakomplikovalo situaciju", rekao je Tramp.

On je ocenio da je curenje informacija ozbiljno ugrozilo misiju i dodao da očekuje da će identitet osobe koja je odala podatke biti otkriven.

Tramp je takođe, kako prenosi Si-En-En, zapretio zatvorskom kaznom novinaru koji je "napisao priču" o nestalom pilotu ako odbije da otkrije svoj izvor.

"Verujemo da ćemo uspeti da saznamo ko je to, jer ćemo se obratiti medijskoj kući koja je objavila informacije i reći: 'Nacionalna bezbednost - otkrijte izvor ili idete u zatvor'", rekao je Tramp.

On je istakao da je odavanje informacija "dovelo misiju u veliki rizik".

Tramp nije precizirao na koju medijsku kuću misli, a kako ističe En-Bi-Si, pokušaj da se novinari zatvore zbog odbijanja da otkriju svoje izvore gotovo sigurno bi se suočio sa trenutnim pravnim osporavanjem.

Navodeći opremu koja je koršćena za oslobađanje pilota, Tramp je rekao da je vojska rasporedila 155 aviona, četiri bombardera, 64 lovca, 48 tankera za gorivo i 13 spasilačkih aviona.

Mnogi od njih su korišćeni kao mamci, kazao je Tramp, dodajući da je teritorija Irana bez ikakvih žrtava napuštena zajedno sa pilotom, koji je bio zarobljen skoro 48 sati.

(NBC News, CNN)