Potpredsednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens boravio je tokom ove nedelje u Budimpešti, gde je, gostujući na jednom od univerziteta u mađarskoj prestonici, izneo niz oštrih ocena na račun ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, otvoreno stajući na stranu premijera Mađarske Viktora Orbana.

Vens je naveo da mu je Orban lično preneo sadržaj navodnih poruka koje mu je uputio Zelenski, a koje je američki potpredsednik ocenio kao potpuno neprihvatljive.

– Ovo je apsolutno skandalozno. Nedopustivo je da lider jedne strane države upućuje pretnje predsedniku vlade zemlje koja je saveznik – poručio je Vens, jasno ukazujući na ozbiljnost situacije i potencijalne posledice takvog ponašanja.

Pored toga, Vens se osvrnuo i na način na koji se u javnosti i medijima tretira pitanje stranog mešanja u političke procese, ističući da postoje očigledni dvostruki standardi.

On je podsetio na predsedničke izbore u Sjedinjenim Američkim Državama 2016. godine, kada su ruske reklame na društvenim mrežama, posebno na Fejsbuku, bile predstavljene kao ozbiljan oblik stranog uticaja na izborni proces.

Međutim, Vens je doveo u pitanje kako se danas tumače postupci Evropske unije i Ukrajine, naglašavajući da se prema Mađarskoj vrši direktan politički i finansijski pritisak.

Prema njegovim rečima, Evropska unija koristi mehanizme finansijskog uslovljavanja kako bi uticala na odluke Budimpešte, dok je Ukrajinu optužio za konkretne poteze koji imaju direktne posledice po mađarske građane.

Kao jedan od ključnih primera, Vens je naveo prekid rada naftovoda „Družba“, za koji smatra da predstavlja potez koji utiče na ekonomsku stabilnost i svakodnevni život u Mađarskoj, ali i na raspoloženje birača.

Uprkos ovim ozbiljnim optužbama i izjavama koje su izazvale pažnju javnosti, do ovog trenutka iz kabineta predsednika Ukrajine nije stigao nikakav zvaničan odgovor na tvrdnje koje je izneo američki potpredsednik.