Bivši rijaliti učesnik i voditelj Marko Đedović otvoreno je progovorio o domaćoj estradi i aktuelnim skandalima, posebno osvrćući se na Vesnu Zmijanac.

Đedović, koji je nedavno operisan, smatra da bi pevači sa dugogodišnjim karijerama u poznijim godinama trebalo da usporavaju, umesto da se takmiče sa mlađim kolegama.

-Vesna Zmijanac je jadna žena, ona ne može da hoda. Gledam ove snimke sa aerodroma. Žao mi je te žene, da se jedna takva razvlači, pa onda hoće arenu, pa neće arenu. Umesto da je ostala zapamćena kao zvezda, ona se muči. Greota je da se narod razvlači tako. Takmiče se ko će više šta da uradi, a mnogima je prošlo vreme. Nema više zvezda kao što su Ceca Ražnatović ili Zdravko Čolić - rekao je Marko.

Kada je reč o zdravlju Zorice Brunclik, poručio je da poštuje privatnost i da ne želi da komentariše lične probleme kolega sa scene:

-Što se Zorice tiče, treba poštovati tuđu privatnost, i to se skroz slažem, ako je bolest u pitanju. Mislim da ljudi u današnje vreme generalno mnogo vole da zadiru u tuđe intime, a kada su ovakve stvari u pitanju, trudim se da ostanem suzdržan - iskren je bio bivši rijaliti učesnik.

"Nije prodao karte, pa se setio drugih stvari"

Osvrnuo se i na nedavni skandal sa Tonijem Cetinskim, ističući da se radi o nacionalnom pitanju i da je reakcija javnosti normalna:

-Što se tog skandala tiče, radi se o nacionalnom pitanju i normalno je da svi komentarišu laž koja se nikad nije dogodila. Njemu su do juče srpske pare valjale, ali to je naša krivica. On nije prodao karte, pa se setio drugih stvari. Mi smo to oberučke prihvatili, to je naša stvar i vrlina, ali krivi smo zbog toga. Mora da postoji sistem reciprociteta - istakao je on za Blic.

Takođe je dodao da muzičari generalno ne bi trebalo da se bave politikom, napominjući da mnogi imaju samo osnovno ili srednje obrazovanje.

