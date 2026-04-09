Ruski oligarh i bliski saradnik Kremlja Konstantin Malofejev izneo je tvrdnju da bi predsednik Rusije Vladimir Putin mogao da upotrebi nuklearno oružje protiv Ukrajine kako bi okončao rat, navodeći da bi taktička nuklearna bomba, prema njegovom mišljenju, mogla da dovede do završetka sukoba u roku od mesec dana.

Malofejev, milijarder i vlasnik proruskog medija „Cargrad“, ove stavove je izneo u okviru komentara objavljenog na sopstvenom kanalu. Kako je naveo, „nuklearni udar bi odlučio sve“, ocenjujući da je vreme da se rat u Ukrajini što pre privede kraju.

On je dodatno tvrdio da bi, u slučaju takvog scenarija, Rusija unapred upozorila stanovništvo zapadnog dela Ukrajine, i to 72 sata pre eventualnog napada.

- Rat bi mogao da bude završen u roku od mesec dana - rekao je Malofejev, pritom povlačeći paralelu između taktičkog nuklearnog oružja i atomskih bombi koje su tokom Drugog svetskog rata bačene na Hirošimu i Nagasaki. Prema njegovim rečima, jedna takva bomba mogla bi da „spasi desetine hiljada života“, na način na koji su to, kako tvrdi, učinile američke bombe u Japanu.

Za sada, Kremlj nije zvanično reagovao na ove navode.

Ove izjave dolaze u trenutku kada u Rusiji postoji zabrinutost zbog razvoja novih ukrajinskih balističkih projektila FP-9, čiji se domet procenjuje na oko 850 kilometara, što bi, prema procenama, moglo omogućiti gađanje ključnih ciljeva u Moskvi u relativno kratkom roku.

Malofejev je ujedno treća javna ličnost u ruskom prorežimskom prostoru koja je u poslednja dva dana otvoreno govorila o mogućnosti upotrebe nuklearnog oružja. On važi za ultrakonzervativnog ideologa i jednog od najglasnijih zagovornika nastavka rata protiv Ukrajine. Često se pojavljuje u ruskim državnim medijima i ima značajan uticaj među krugovima bliskim tvrdoj liniji vlasti, iako njegovi najradikalniji stavovi ne moraju nužno da predstavljaju zvaničnu politiku predsednika Putina.

Do ovog trenutka, iz Kremlja nije stigla nikakva zvanična potvrda niti komentar povodom ovih izjava.

U međuvremenu, situacija na frontu ostaje uglavnom nepromenjena. Rusija je ove nedelje po treći put od početka rata saopštila da je u potpunosti zauzela Lugansku oblast, prema navodima koje prenosi CNN.

Ipak, ukrajinske vlasti, kao i pojedini nezavisni analitičari, osporavaju takve tvrdnje, naglašavajući da se linije fronta mesecima nisu značajno pomerale.

Institut za proučavanje rata (ISW) ocenjuje da ruske objave o napretku imaju za cilj da predstave minimalne teritorijalne pomake kao velike uspehe, kako bi se stvorio utisak ubrzanog napredovanja i dodatno pojačao pritisak na zapadne saveznike.