Rusija sve otvorenije šalje poruke koje ukazuju na duboku krizu unutar NATO saveza, a najnovija izjava visokog ruskog zvaničnika dodatno je podigla tenzije na međunarodnoj sceni.

Kirill Dmitrijev, direktor Ruskog fonda za direktne investicije i specijalni izaslanik predsednika Rusije za pitanja investicija i ekonomske saradnje sa inostranstvom, oglasio se na društvenoj mreži X, gde je izneo veoma oštru ocenu o budućnosti Severnoatlantskog saveza.

- Mračna budućnost propalog NATO-a – napisao je Dmitrijev, jasno sugerišući da Moskva vidi savez kao strukturu koja ulazi u fazu ozbiljnog slabljenja.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada su se pojavile informacije da bi američki predsednik Donald Tramp mogao da razgovara o mogućem povlačenju Sjedinjenih Američkih Država iz NATO-a.

Prema tim navodima, Tramp bi o toj temi trebalo da razgovara sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom, što dodatno podgreva spekulacije o potencijalnim velikim promenama unutar saveza.

Upravo u tom kontekstu Dmitrijevljeva poruka dobija dodatnu težinu, jer dolazi u trenutku kada se već govori o mogućem preispitivanju uloge Sjedinjenih Država u NATO-u, što bi moglo imati dalekosežne posledice po čitav bezbednosni poredak Zapada.

Ovakve izjave iz Moskve mogu se tumačiti i kao deo šire geopolitičke borbe, u kojoj Rusija nastoji da prikaže NATO kao oslabljenu i nestabilnu organizaciju, dok se istovremeno u zapadnim krugovima vodi rasprava o budućnosti saveza i njegovoj ulozi u savremenom svetu.