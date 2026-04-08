Popularna pevačica i influenserka Ruža Rupić gostovala je u novoj epizodi emisije "Istina ili klik", gde je u nikad iskrenijoj ispovesti progovorila o svim škakljivim temama koje godinama intrigiraju javnost. Ruža se bez zadrške osvrnula na svoje estetske zahvate, zdravstvene probleme, ali i na bivše ljubavi o kojima se i danas priča, posebno prokomentarisavši odnos sa pevačem Stevanom Sekulićem za koga se spekulisalo da je bio sa njom samo iz koristi.

Pevačica se prisetila udesa koji joj je, kako kaže, režirao životni put, iako je posledice i danas bole.

- Ta saobraćajka mi je promenila život. Polomila sam ključnu kost, nadlakticu i prvo rebro. Imala sam samo 13 godina. Ja sam tip osobe kome mora da se desi nešto jako loše da bi posle bilo dobro. Zahvalna sam na tome, jer da se to nije desilo, ja danas ne bih sedela ovde. Sve se dešava s razlogom - kaže Ruža, dodajući da često koristi ironiju i sarkazam kao odbrambeni mehanizam kada priča o teškim temama. Ruža se zatim prisetila i svog takmičenja u "Pinkovim zvezdicama" te otkrila i zanimljivu anegdotu sa Gocom Tržan, koja joj je bila žiri.

- Goca, Leontina i Milan su mi ostali u predivnom sećanju. Skoro smo Goca i ja bile na nekom događaju, ja sam imala veliki dekolte i stalno sam povlačila sako da se pokrijem. Goca me pogleda i kaže: "Šta ti je? Ja volim grudi!", i povuče mi sako nazad. Ona me je među prvima podržala da snimim pesmu i uvek mi je drago kad se sretnemo - prisetila se Ruža. Nakon što su mediji brujali o njenim usnama i grudima, Ruža je priznala da postoji jedna operacija od koje strepi, iako joj je neophodna.

- Imala sam period kada su mi usta bila ogromna, bila sam slepa kod očiju, ali to je bio trend. Sada imam normalnu količinu hijalurona. Što se tiče drugih stvari, već 10 godina sam navučena na kapi za nos, spalila sam sluzokožu još davno. Doktor mi kaže da ću morati na operaciju devijacije, ali se ja te operacije jezivo bojim, ali zbog zdravlja ću morati pod nož, iako uopšte nisam srećna zbog toga - bila je iskrena pevačica.

"Bog je zaboravio da sam bila sa njim"

Na pitanje o naslovima koji se tiču njene veze sa pevačem Stevanom Sekulićem, sadašnjim mužem pevačice Aleksandre Bursać, koji prema pisanjima medija "nudi prsten svakoj devojci", Ruža je bila surovo iskrena i priznala da li je on bio sa njom samo radi popularnosti.

- Bog je zaboravio da sam ja bila sa njim. Imala sam 18-19 godina, bila sam klinka i nisam znala gde udaram. To nije bila neka velika ljubav, više zaljubljenost, i u poređenju sa mojom poslednjom vezom, to je smešna priča. Nismo u lošim odnosima, sarađivali smo i posle toga, ali to je totalno nebitna tema iz prošlosti. Temu da li je bio sa mnom samo radi popularnosti ne bih komentarisala stvarno jer ne mogu to da tvrdim, a opet kažem i Bog je zaboravio da smo mi bili zajedno - zaključila je pevačica za Alo!

