Očigledno je da i dalje izdajnici srpskog naroda imaju većinu u Narodnoj skupštini Crne Gore. Ovako predsednik SRS dr Vojislav Šešelj komentariše vest da poslanici Skupštine Crne Gore nisu podržali inicijativu Demokratske narodne partije (DNP) Milana Kneževića da se u dnevni red današnje sednice uvrsti predlog o uvođenju srpske trobojke kao narodne i državne zastave.

Ovaj predlog su podržali poslanici DNP-a, Nove srpske demokratije i Socijalističke narodne partije, dok je uzdržan bio deo poslanika Pokreta "Evropa sad", preneli su crnogorski mediji.

"Dakle, još uvek su Srbi podjarmljeni, a strani tutori srpskim izdajnicima kreiraju i nacionalnu politiku i stavove iz domena međunarodne politike, tako da treba početi voditi kampanju za nove izbore koji moraju biti u dogledno vreme, jer tek kada potpuno pobedi srpska opcija, tek onda će Crna Gora biti slobodna i vratiće se stari srpski simboli, čast i dostojanstvo srpskom narodu", kazao je Šešelj za naš portal.

Jakov Milatović i Milojko Spajić su izdajnici, ništa dobro od njih ne možemo očekivati, ističe predsednik SRS.

"Mi srpski radikali smo podržali Milatovića da bi pao Milo Đukanović i odmah smo se okrenuli protiv njega. On je krajnje neozbiljan čovek, bez znanja i sposobnosti, i ne može biti trajno rešenje na čelu države", izjavio je prof. dr Vojislav Šešelj.