Sjedinjene Države nastavljaju da raspoređuju hiljade marinaca na Bliski istok usred primirja između Vašingtona i Teherana, javlja Rojters, pozivajući se na američke zvaničnike.

U noći 8. aprila, predsednik SAD Donald Tramp je objavio sporazum sa Iranom o dvonedeljnom prekidu vatre. Iranski ministar spoljnih poslova Abas Aragči je kasnije objavio otvaranje Ormuskog moreuza, kroz koji ide približno 20% svetskih zaliha nafte, naftnih derivata i tečnog prirodnog gasa (TPG).

Sada nekoliko iranskih medija izveštava da su tankeri za naftu prestali da prolaze kroz Ormuski moreuz dok Izrael nanosi svoje „najteže udare“ na Liban od početka svoje operacije, javlja BBC.

