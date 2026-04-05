Među brojnim pripadnicima estrade, i mlada zvezda Anđela Ignjatović Breskvica sletela je u poslepodnevnim časovima na Aerodrom "Nikola Tesla" u Beogradu posle uspešnih nastupa.

Breskvica je stigla nasmejana, u dugoj braon haljini koja je isticala njenu savršeno izvajanu figuru, a bila je bez trunke šminke.

Na pitanje kako se oseća i koliko je zadovoljna svojim nastupima, pevačica je istakla da joj sve ide po planu i da je raspoloženje odlično.

Kako kaže, nastupi protiču uspešno, a energija publike joj daje dodatni vetar u leđa.

- Pa i nisam toliko umorna, uspela sam da odspavam - konstatovala je ona, te poručila da svaki vikend radi.

Breskvicu su upitali i da li je bila na nekom od koncerata svog kolege, mladog izvođača, Jakova Jozinovića, na šta je rekla:

-Jako bih volela da odem, želela sam, ali prosto nisam bila u zemlji, pa se nadam da ću za neki sledeći biti tu - istakla je pevačica.

Takođe je priznala da na koncertima ipak voli da se skloni iz prvog reda i sedne negde gde može da uživa sa prijateljima:

- Meni je svejedno, više volim da se sklonim negde, ali ako bude prvi red, biće prvi red. Kad dođem na koncert, volim da uživam sa prijateljima, malo dalje od kamera - bila je iskrena, a onda se osvrnula na razne komentare na račun Jakova i njegovih nastupa:

- Mislim da je to jako ružno i glupo, nema potrebe - kratko je prekomentarisala.

