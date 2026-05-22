Isto kao i pre četiri godine, nastavljaju sa pretnjama predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, pozivanjem na krvavi scenario.

Tako blokader Ivan Ćosić kaže kolegi Nenadu Kulačinu da se seća kako je on još pre četiri godine komentarisao da ne vidi "rasplet ovoga na miran način".

-Ali ti si rekao: "On neće otići mirno." Znači, to si rekao pre četiri godine kod mene - dodao je Ćosić.

-Nisam ja jedini, da sam ja jedini... Ima mnogo pametnijih od mene koji govore o tome da ovo neće mirnim putem da se završi. Ja se toga stvarno plašim. Sve ovo o čemu mi pričamo govori o tome da je ovo, u pravom smislu reči, početak kraja. Mi živimo taj njegov kraj. Nismo normalni, nemamo normalnog predsednika, nismo normalna država, i ne može normalno ovo ni da se završi tako što će čovek da izađe i kaže: "Evo, ljudi, braćo, sestre, idemo na izbore."

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić sinoć je najavio izbore u Srbiji u periodu između septembra i novembra.