Maja Odžaklijevska se u jednom periodu povukla iz javnog sveta, preselila u malu kuću u prirodi i posvetila se unuku Luki.

Ipak, kako je navela jednom prilikom, sve više gubi snagu, pa je prinuđena da donese odluku i da se smesti u starački dom.

- Mislim da to nije teška odluka, ali je to užasno teško roditelju, jer moja majka je rekla: "Samo me nemojte davati u starački dom". Što se mene tiče, ja bih volela da svoj život završim pored svoje ćerke i unučića, ali ako budem svojoj deci balast, ja ću svakako da se pomirim sa činjenicom da ću otići u starački dom - rekla je Maja tada, a onda dodala i da će Centar za socijalni rad odlučiti šta će biti sa njenim unukom.

- Međutim to bi bilo isto kao da mene pitate: "Pa dobro kako se sada osećate s obzirom na to da razmišljate da Luku date u dom?". Luka je moj autistični unuk, to većina zna, i zaista razmišljam da ga dam u dom. Zašto? Pa ne mogu ja da ga dam, Centar za socijalni rad će odlučiti šta će biti sa Lukom, ali je suština da ja sve manje mogu njegovu energiju da udahnem. Nekad ostanem, dobro sam rekla, bez daha. Toliko se uznemirim kad je on uznemiren da ne mogu da udahnem. Ne smem to sebi da dozvolim. Svakim danom kad on ima napad, ja sam jednim korakom bliže zemljici.