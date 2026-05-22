Prema pisanju Blumberga, Ukrajina je povratila gotovo 400 kvadratnih kilometara teritorije nakon velikog prekida rada sistema Starlink na području pod ruskom kontrolom.

U izveštaju dostavljenom američkom Kongresu navodi se da su ruske komunikacione i operativne sposobnosti bile „privremeno, ali značajno potkopane“, što je ukrajinskim snagama omogućilo izvođenje prvih uspešnijih ofanzivnih operacija još od 2023. godine.

Kako se navodi, dodatni problem za rusku stranu predstavljala je odluka Kremlja da istovremeno ograniči i rad Telegrama, što je dodatno otežalo komunikaciju i koordinaciju na terenu.

Kijev ima plan za podelu Rusije

Šef kancelarije ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog, Kirilo Budanov, izjavio je da bi odvajanje nacionalnih manjina od Ruske Federacije moglo postati moguće samo ukoliko dođe do unutrašnje destabilizacije Rusije i pojave snažnih etničkih lidera.

Govoreći na Kijevskom strateškom forumu 2026, Budanov je ocenio da su za takav scenario potrebna dva ključna faktora.

"One će moći da se otcepe kada se pojavi etnički lider i kada počne destabilizacija u Rusiji. U ovom trenutku je sve moguće uz ova dva aspekta. Prvi je unutrašnja destabilizacija, ili slabost, što je, u principu isto, a drugi je prisustvo nacionalnog lidera", rekao je Budanov, prenosi Ukrinform.

Prema njegovim rečima, trenutno u Rusiji nema dovoljno jakih lokalnih lidera među nacionalnim zajednicama, ali postoje pojedini uticajni etnički lideri koji se uglavnom nalaze van teritorije Ruske Federacije.

Budanov smatra da bi njihov eventualni povratak mogao predstavljati ozbiljan izazov za teritorijalni integritet Rusije.

Budanov o ruskoj propagandi i „Muzeju ukrajinskog nacizma“

Ukrajinski zvaničnik optužio je ruske vlasti da kroz medije i kulturne sadržaje kontinuirano oblikuju propagandnu sliku sveta.

Kako tvrdi, ruski sistem informisanja funkcioniše po modelu zatvorene propagandne strukture.

Budanov je kao primer naveo muzej u Moskvi u kojem se jedna od prostorija naziva „Muzej ukrajinskog nacizma“.

"Da ste otišli tamo i da niste, na primer, iz Ukrajine, verovali biste u sve ovo. Sve je apsolutno logično, izgrađeno prema njihovoj ideologiji. Nema nikakve veze sa realnošću, ali sve deluje apsolutno logično", kazao je Budanov.

On je takođe ocenio da eventualna promena vlasti u Kremlju, prema njegovom mišljenju, ne bi promenila „agresivnu prirodu“ Rusije.

Budanov tvrdi da bi dugoročni cilj trebalo da bude podela Ruske Federacije na više država, navodeći da bi „samo iskorenjivanje imperijalnih ambicija Moskve garantovalo svetsku bezbednost“.