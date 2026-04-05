Indija je prvi put posle sedam godina ponovo kupila iransku naftu.

Tamošnje Ministarstvo nafte i prirodnog gasa saopštilo je da nije bilo problema sa plaćanjem, što bi moglo da ukaže na novu dinamiku u energetskim odnosima u trenutku pojačanih poremećaja na Bliskom istoku.

U saopštenju objavljenom na društvenoj mreži Iks, indijsko ministarstvo navelo je da su domaće rafinerije obezbedile potrebne količine sirove nafte uprkos nestabilnostima u regionu, uključujući i isporuke iz Irana.

„U uslovima poremećaja u snabdevanju na Bliskom istoku, indijske naftne rafinerije obezbedile su potrebne količine sirove nafte, uključujući i iz Irana", navedeno je u saopštenju Ministarstva nafte i prirodnog gasa Indije.

Indija demantovala probleme sa plaćanjem iranske nafte

Taj detalj posebno je važan, jer je pitanje finansijskih transakcija sa Teheranom godinama bilo jedno od najvećih ograničenja za obnovu trgovine energentima, naročito zbog sankcija i međunarodnog pritiska.

Zbog toga vest da je Indija kupila iransku naftu bez problema sa plaćanjem dobija dodatnu težinu, jer pokazuje da je posao realizovan bez prepreka koje su ranije blokirale ovakve isporuke.

Isporuke iz Irana bile obustavljene od 2019. godine

Isporuke iranskog goriva u Indiju prekinute su još 2019. godine, nakon što su Sjedinjene Američke Države uvele sankcije Teheranu.

Od tada je kupovina iranske nafte za mnoge zemlje postala znatno komplikovanija, kako zbog političkog pritiska, tako i zbog otežanog sistema plaćanja i transporta.

Upravo zato povratak indijskih kupovina iranske nafte, posle sedam godina pauze, predstavlja važan signal za energetsko tržište.

Poremećaji na Bliskom istoku menjaju energetske tokove

Obnova kupovine iranske nafte dolazi u trenutku kada poremećaji na Bliskom istoku sve snažnije utiču na globalno tržište energenata i primoravaju velike uvoznike da traže nove ili ranije zatvorene pravce snabdevanja.

Indija, kao jedan od najvećih svetskih potrošača energije, očigledno nastoji da obezbedi stabilno snabdevanje rafinerija u uslovima rastuće neizvesnosti u regionu.

Zato odluka da ponovo uvozi iransku naftu, uz tvrdnju da nema problema sa plaćanjem, može da bude jedan od značajnijih poteza na energetskom planu u trenutku kada tržište traži alternativne izvore i sigurnije isporuke.