Pevačica Marija Šerifović iskreno je govorila o uspehu mlađeg kolege Jakova Jozinovića, te tvrdi da se skoro niko na estradi ne raduje tome.

Kako kaže, može da garantuje da posebno starije kolege ne vole što je preko noći postao zvezda.

- Ovo će trajati kada je on u pitanju. Samo nemojte da me neko pogrešno shvati, dakle - prvo i osnovno: Krvlju svojom tvrdim da ne postoji nijedna osoba sa balkanske estrade koja sto posto želi, raduje se i podržava taj uspeh. Nijedna. Mora da postoji barem jedan posto koji te malkice kad ostaneš sa sobom muči - navela je Marija.

- Zašto? Zašto što je svima ego kao kuća. Tu nema dileme. E sad, idemo dalje. Da ja moram da tumačim kako je do toga došlo ne mogu u to da ulazim jer imam 41. godinu i ne znam ništa o toj generaciji i tome kako je dečko postao uspešan. Imaju svoje izraze i jezik i u to ne ulazim. Ono što me raduje je što su neki mladi ljudi odabrali da neki mladi plavušan peva muziku koja je i dalje muzika, nije smeće. Kome smeta što peva kavere, zašto je to na kraju toliko važno - govorila je Šerifović.

- Ako vas to muči, ajde da vidimo šta će se desiti sa karijerom Jakova u 10 godina? Snimio je svoju pesmu, pa je ona hit. Ajde da vidimo šta će biti dalje. Mlad je, ne znam ni koliko ima godina. Kada je neko mlad, desio mu se uspeh, ali tu postoje matori dinosaurusi koji žele nekome ko je na svom početku, da mu lome krila. Pa sam se ja vratila 20 godina unazad. Pa da objasnimo, malu Mariju koja je otišla na Evroviziju i pobedila. Dakle, ja sam, nakon što sam sela sama sa sobom i popričala, u apsolutnom miru. Ako me bude ikad mučio on, jer i ja imam ego, ja ću to reći. Za sada sam u apsolutnom miru što se svega toga tiče - poručila je pevačica u "Premijeri".

