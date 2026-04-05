Visoki komandant Revolucionarne garde Irana (IRGS) zadužen za trgovinu naftom ubijen je u petak u izraelskom vazdušnom napadu na Teheran, saopštila je danas izraelska vojska (IDF).

IDF navodi da centar za naftu IRGC "zaobilaženjem sankcija, omogućava kontinuiranu aktivnost i vojno jačanje IRGC-a kroz profit od prodaje nafte", prenosi Tajms of Izrael.

U saopštenju izraelske vojske se kaže da je likvidirani komandant u centru za naftu IRGC upravljao komercijalnim aktivnostima procenjenim na više milijardi dolara i unapredjivao razvoj vojnih kapaciteta IRGC i njegovih ispostava širom Bliskog istoka, uključujući jemenske Hute, libanski Hezbolah i palestinski Hamas.

