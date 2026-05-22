Pevačica Vera Matović otkrila je nedavno da je tokom svoje karijere imala ozbiljnih zdravstvenih problema koji su ugrozili njen glas.

Kako je tada istakla, jedno vreme je imala velike probleme sa grlom i glasnim žicama, te je dobila savete lekara.

- Svi misle da je pevačima lako i svi smatraju da nama nikada ništa ne fali, ali nije tako. Mnogo puta sam i ja imala problema sa glasom, sa grlom i bolešću. Kada je trebalo da idem u Ameriku da pevam za Novu godinu i kada sam posetila doktora, rekao mi je da, ako budem tada pevala, možda nikada više neću zapevati. Nisam imala glasa tada, samo sam šaptala i odlučila sam da odem u Ameriku da kažem tom narodu da sam bolesna i da ne mogu da pevam - rekla je jednom prilikom Vera, pa je dodala:

- Izašla sam na scenu i krenula sam sa jednom pesmom, a onaj narod samo gleda u mene... Kada sam završila, rekla sam: "Draga braćo i sestre, ja znam da vi znate kako ja pevam, strašno sam bolesna i doktor mi je zabranio da pevam, ali ja sam došla lično da vam kažem.

"Sudbina je tako htela"

Pevačica je objasnila kako su je gledali ljudi u publici kada je pevala bolesna.

- Kada sam videla sve one žene koje plaču i ne mogu da veruju, kad su mi rekli: "Bitno je da si došla, ne moraš ni da pevaš". Posle sam takvu volju i želju dobila da nastavim dalje, da sam posle celih mesec dana pevala. Sa teškim glasom sam to radila, ali sudbina je tako htela - rekla je svojevremeno za domaće medije.

