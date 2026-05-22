Pevač Marko Gačić, koji se nedavno razveo od dugogodišnje supruge Goge, uživa u ljubavi sa novom partnerkom Saškom Stričević koju više ne krije od javnosti.

Iako im je odnos u početku bio tajan, te je Marko priznao da je zaljubljen, Saška se sve do sada uopšte nije oglašavala.

Sada se javno obratila Marku na mrežama, objavila zajedničku fotografiju i čestitala mu rođendan.

- Srećan ti rođendan, ljubavi moja, moje su želje okrenute tebi, ne samo danas već zauvek. Bog i sreća prate hrabre, volim te - napisala je Saška.

"Zaljubio sam se"

Podsetimo, Marko je prethodno priznao da sada živi sa ljubavnicom, odnosno devojkom s kojom je mesecima varao još uvek zakonitu suprugu.

- Goga i ja funkcionišemo odlicno, u odličnim smo odnosima. Normalno da u tim situacijama nije prijatno, ali sam već izjavio da smo se potpuno ohladili, ne mogu da kažem da je bilo za očekivati, ali smo došli u tu neku situaciju da nam je jasno da samo živimo zajedno i došli smo dotle. Bilo bi bolje da se to ranije završilo, na vreme, i da ne dođemo u tu situaciju da ja prevarim, ali se pojavio neko u mom životu i došli smo dotle samo iz tog razloga jer nije završeno kad je bilo vreme - počeo je Marko.

- Zaljubio sam se. Goga i ja smo ušli u proces razvoda, nismo se još papirološki razveli. Razvodimo se sporazumno, ima tu nekih stvari koje treba da se reše, kao što je recimo stambeno pitanje. Nije bilo loma, nikad mi nismo imali neke krupne svađe, oko svega smo se uvek dogovarali. Funkcionisalo je dok je funkcionisalo, kad je prestalo da funkcioniše, prestalo je sve - rekao je.

- Nismo imali nekih problema, nije bilo svađa ni rasprava, udaljili smo se. Ne znam kad je tačno to krenulo, da smo znali da ide u tom smeru, odavno bi se završilo. Više je stvar navike, naučili smo tako da funkcionišemo. Što se tiče prevare, Goga i ja ne živimo zajedno od oktobra meseca prošle godine, i od tada je to krenulo, neki dan pre toga - kazao je Marko.

