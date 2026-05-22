Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bio onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz Ormuski moreuz.
Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, naglasivši da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju.
Iran je tokom šestonedeljnog primirja, koje je počelo početkom aprila, već obnovio deo proizvodnje dronova, što ukazuje da ta zemlja mnogo brže nego što se očekivalo obnavlja vojne kapacitete oštećene u američko-izraelskim napadima, tvrdi Si-En-En pozivajući se na izvore upoznate sa procenama američkih obaveštajnih službi.
IRGC neprijateljima: Shvatite pretnje Irana ozbiljno
Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izdao je saopštenje u kojem je neprijateljima poručio da treba ozbiljno da shvate pretnje Irana.
"Nakon neuspešnih napada 13. juna i 23. marta, kao i sloma opsade 13. aprila, pretpostavke Bele kuće o lakim i brzim operacijama protiv Irana pokazale su se pogrešnim", saopštila je Obaveštajna organizacija Korpusa islamske revolucionarne garde", prenosi Tasnim.
IRGC je naveo da je zaključak američkih obaveštajnih agencija da im "protok vremena ne ide u prilog i, da bi izbegli višeslojnu nezgodu, treba ozbiljno shvatiti inicijativu i pretnju Irana".
"SAD će preuzeti iranski visoko obogaćeni uranijum"
Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da će SAD na kraju preuzeti iranske zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da Iran neće predati taj materijal.
"Preuzećemo ga. Ne treba nam, ne želimo ga. Verovatno ćemo ga uništiti kada ga preuzmemo, ali nećemo dozvoliti da ga oni zadrže", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući u četvrtak, preneo je Rojters.
Prema procenama američkih zvaničnika, Iran poseduje više od 400 kilograma visoko obogaćenog uranijuma, za koji Tramp tvrdi da je zatrpan nakon američkih i izraelskih vazdušnih udara izvedenih pre skoro godinu dana na iranska nuklearna postrojenja.
