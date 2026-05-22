Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je da bi diplomatski sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana bio onemogućen ukoliko bi Teheran uveo sistem naplate prolaza kroz Ormuski moreuz.

Predsednik Irana Masud Pezeškijan poručio je da će Teheran pružiti otpor svakom pokušaju da se Iran primora na predaju, naglasivši da bi saradnja sa Teheranom trebalo da bude zasnovana na uzajamnom poštovanju.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio će njegova država preuzeti zalihe visoko obogaćenog uranijuma, uprkos porukama iz Teherana da ih Iran neće predati.

"Preuzećemo ga. Ne treba nam, ne želimo ga. Verovatno ćemo ga uništiti kada ga preuzmemo, ali nećemo dozvoliti da ga oni zadrže", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući, preneo je Rojters.

Iran je tokom šestonedeljnog primirja, koje je počelo početkom aprila, već obnovio deo proizvodnje dronova, što ukazuje da ta zemlja mnogo brže nego što se očekivalo obnavlja vojne kapacitete oštećene u američko-izraelskim napadima, tvrdi Si-En-En pozivajući se na izvore upoznate sa procenama američkih obaveštajnih službi.

