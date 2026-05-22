Direktor PIO fonda Relja Ognjenović najavio je mogućnost novog povećanja penzija do kraja godine, ističući da država razmatra i dodatne modele pomoći za građane koji imaju najniža primanja.

Kako je naveo, konačna odluka zavisiće od ekonomskih parametara, pre svega učešća penzija u bruto domaćem proizvodu, a više detalja očekuje se tokom leta kada budu obrađeni svi relevantni podaci.

„Potrudićemo se da do kraja godine izađemo sa novim povećanjem penzija. Koliko će ono iznositi, zavisi od učešća penzija u BDP-u“, rekao je Ognjenović gostujući na RTS-u.

Poseban fokus na penzionere sa manjim primanjima

U PIO fondu trenutno se razmatra mogućnost da penzioneri sa nižim primanjima dobiju veće povećanje od ostalih, odnosno dodatnu finansijsku podršku.

Prema rečima Ognjenovića, cilj je da se pronađe model kojim bi građani sa penzijama do 40.000 ili 45.000 dinara bili dodatno zaštićeni od rasta troškova života.

„Nije isto povećanje za nekoga ko ima 100.000 dinara penziju i za nekoga ko prima 30.000 ili 40.000 dinara. Gledamo da upravo tim ljudima više pomognemo“, objasnio je direktor PIO fonda.

On je dodao da još nije odlučeno da li će pomoć biti realizovana kroz redovno povećanje penzija ili kroz poseban dodatak koji bi bio isplaćivan najugroženijim penzionerima.

Novi sistem ubrzao obradu zahteva i rešenja

Ognjenović je govorio i o modernizaciji rada PIO fonda, navodeći da je uveden potpuno novi informacioni sistem, prvi put nakon tri decenije.

Kako tvrdi, u novu bazu prebačeno je čak 380 miliona podataka, što zaposlenima omogućava mnogo brži pristup informacijama i efikasniju obradu zahteva građana.

„Sada zaposleni može u realnom vremenu da pristupi svim podacima preko matičnog broja, bez ručnih provera kao ranije“, rekao je Ognjenović.

Dodao je da se privremena rešenja za penzije najčešće izdaju u roku od sedam dana, dok se na konačna rešenja uglavnom čeka između dva i tri meseca.

Problem sa inostranim fondovima produžava rokove

Ipak, u pojedinim slučajevima procedura može trajati znatno duže, naročito kada su uključeni podaci iz inostranstva ili kada postoje problemi sa neuplaćenim radnim stažom.

„Nekada građani čekaju i po godinu dana jer strani penzioni fondovi ne dostavljaju potrebnu dokumentaciju na vreme“, objasnio je direktor PIO fonda.

Očekuje se da tokom jula budu poznati svi ključni finansijski pokazatelji, nakon čega bi država mogla da donese konačnu odluku o eventualnom novom povećanju penzija.