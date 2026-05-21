Interesovanje za privatni život Jakova Jozinovića ne prestaje da raste, te tako u javnost isplivavaju zanimljivi detalji iz njegove porodične biografije.

Jedan od njih svakako je i podatak da potiče iz sportske porodice.

Naime, nekadašnji hrvatski fudbaler Darko Jozinović je u bliskom srodstvu sa pevačem Jakovom Jozinovićem.

U pitanju je pevačev stric koji je važio za jednog od cenjenijih fudbalera tokom devedesetih godina. Najdublji trag ostavio je nastupajući za HNK Cibalia iz Vinkovaca, kao i za splitski HNK Hajduk Split.

