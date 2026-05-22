Na nastupu latino zvezde Rikija Martina, organizovanom povodom proslave Dana nezavisnosti Crne Gore, došlo je do incidenta kada je u publici bačen suzavac, zbog čega je koncert nakratko prekinut.

Među posetiocima je nastala panika, a publika je uspaničeno počela da napušta prostor.

Kako tvrdi izvor sa lica mesta, mnogi su u prvom trenutku pomislili da je bačena bomba, zbog čega su ljudi plakali i bežali sa nastupa.

-Ljudi plakali i bežali sa Rikijevog nastupa. Bačen je suzavac. Mnogi su mislili da je bomba. Tek je sada nastavljen nastup - tvrdi izvor.

Nakon što se situacija smirila, koncert je posle određenog vremena nastavljen, a publika se vratila kako bi ispratila nastup svetske muzičke zvezde.

Inače, on je pred izlazak na scenu istakao da je veoma uzbuđen zbog nastupa u Crnoj Gori i susreta sa publikom.

-Nadam se da ću ostaviti iza sebe noć radosti, povezanosti i slavlja. Muzika ima moć da nas ujedini izvan jezika i geografije, i moj cilj je da svako ode sa osećajem energije, inspiracije i ljubavi - poručio je pevač.

