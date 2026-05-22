Folk pevačica Stoja Novaković, poznata kao Stoja, najavila je da planira povlačenje sa estrade i prestanak bavljenja pevanjem nakon višedecenijske karijere.

Tokom godina rada na muzičkoj sceni uspela je da stekne značajno bogatstvo, koje je, prema navodima, uložila u nekretnine. Pevačica danas navodno poseduje više stanova iz kojih ostvaruje dodatne prihode.

Prema rečima izvora, godinama je pažljivo upravljala finansijama i novac nije rasipala, već ga je ulagala u nekretnine.

Poseduje 10 stanova

Kako se navodi, poseduje oko deset stanova koje izdaje, pa mesečno od kirija prihoduje oko 5.000 evra.

- Stoja ceo život pametno ulaže i nikad se nije rasipala sa novcem. Sve što je štekala uložila je u nekretnine… Priča se po selu gde živi da ima oko 10 stanova koje renta - naveo je izvor.

Takođe, izvor dodaje da se pevačica nikada nije javno hvalila zaradom i da je uvek vodila računa da novac troši samo na važne stvari, bez nepotrebnog razbacivanja.

"Došao je red da odmorim"

Sama Stoja je ranije potvrdila da planira povlačenje sa scene i najavila da želi da se posveti mirnijem životu.

-Još malo ću reći i ostavljam ovaj posao, došao je red da se odmorim. Nema šanse da ćete me videti da pevam u 60 godina… Zaslužila sam odmor - izjavila je pevačica, dodajući da želi više vremena da provodi sa porodicom, unucima i kućnim ljubimcima.

