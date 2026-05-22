Severna Makedonija se vraća na Evroviziju 2027. godine, potvrđeno je i zvanično.

Nakon četvorogodišnje pauze na ovom muzičkom takmičenju napedne godine ćemo ih ponovo gledati među redovima takmičara.

Povratak je potvrdio generalni direktor makedonskog nacionalnog emitera MRT, Zoran Ristoski, tokom javne sednice ovog javnog servisa.

Severna Makedonija je poslednji put učestvovala na Evroviziji 2022. godine, kada je zemlju predstavljala Andrea sa pesmom "Circles". Nakon toga, usled finansijskih problema i visokih troškova učešća, MRT je doneo odluku da se povuče sa takmičenja tokom 2023, 2024, 2025. i 2026. godine.

Međutim, oni su sve vreme nastavili da prenose takmičenje na javnom servisu usled velikog interesovanja publike.

I ranije priželjkivali povratak

Krajem 2025. godine iz Programskog saveta MRT-a stizale su najave da postoji ozbiljna želja da se država vrati na evropsku muzičku scenu, a sada je ta odluka i zvanično potvrđena. Iz MRT-a smatraju da Evrovizija predstavlja značajnu priliku za promociju nacionalne kulture, muzike i međunarodne afirmacije zemlje, zbog čega je doneta odluka o povratku.

Za sada nije poznato na koji način će biti izabran predstavnik Severne Makedonije za Evroviziju 2027, ali je najavljeno da će više detalja biti saopšteno naknadno.

