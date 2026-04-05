Poznati makedonski muzičar Mustafa Sejfulev iznenada je preminuo juče u 48. godini života.

Vest o njegovoj smrti su saopštili rođaci i prijatelji koji su se emotivnim porukama oprostili na društvenim mrežama.

Rođen je 26. januara 1978. godine u Kavadarcima, potiče iz muzičke porodice, njegov deda je Muto Sejfulov, poznati svirač i klarinetista, njegov otac Ramadan Sejfulov je muzičar, a i njegov brat Vebi Sejfulov takođe se bavi muzikom.

Ko je bio Mustafa Sejfulev?

Mustafa Sejfulov je bio pevač u grupi "Kavadarka", koja je ponovo formirana 2000-ih godina.

Tokom svoje karijere bio je deo stare grupe "Kavadarka" tokom 90-ih godina kao bubnjar.

Nastupao je sa nekoliko poznatih makedonskih pevača i grupa.

Njegova poslednja snimljena pesma je „Velike muke smo imali“, zajedno sa Fazli Sejfulov i Aleksandar Đorčević.

