Izvori su danas za Al-Hadat otkrili nacrt mogućeg sporazuma između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, koji uz posredovanje Pakistana predviđa trenutni i bezuslovni prekid vatre, obustavu vojnih operacija i postepeno ukidanje američkih sankcija Teheranu.

Prema rečima izvora, nacrt sadrži devet članova, među kojima je i trenutni, sveobuhvatni i bezuslovni prekid vatre na svim frontovima.

Nacrt takođe previđa da se obe strane obavežu da će se uzdržati od ciljanja vojne, civiline ili ekonomske infrastrukture, a dalje navodi prekid vojnih operacija i kraj medijskog rata.

U izveštaju se navodi da nacrt predviđa poštovanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta Irana i nemešanje u unutrašnje poslove zemlje, kao i granacije slobode plovidbe u Arapskom zalivu, Ormuskom moreuzu i Omanskom moru.

Uključuje se uspostavljanje zajedničkog mehanizma za praćenje primene dogovora i rešavanje sporova, dok bi pregovori o otvorenim pitanjima trebalo da počnu u roku od sedam dana.

Dokumentom je predviđeno i postepano ukidanje američkih sankcija Iranu u zamenu da Teheran poštuje preuzete obaveze.

Sporazum potvrđuje posvećenost međunarodnom pravu i Povelji Ujedinjenih Nacija, a očekuje se da će stupiti na snagu odmah nakon zvanične objave dve strane.

Pakistanski izvor je rekao za Al-Hadat da oprezan optimizan karakteriše tekuće razgovore o potencijalnom sporazumu, dodajući da "ne postoji alternativa privremenom sporazumu između SAD i Irana".

Izvor je potvrdio da "smanjenje jaza nije lako jer obe strane imaju velike zahteve", kao i da se "kontakti nastavljaju" kada je reč o smanjenu tenzija po po pitanjima Ormuskog moreuza i uranijuma.

Teheran je predstavio ove nedelje novi predlog SAD, za koji navode da je isti poput onog koji je američki predsednik Donald Tramp ranije odbacio što uključuje kontrolu nad Ormuskim moreuzom, isplatu ratne odštete, ukidanje svih američkih sankcija i oslobađanje sve zamrznute iranske imovine i sredstava u inostranstvu.

Pre nekolikod dana, pakistanski posrednik je dostavio američki odgovor na predlog Teherana i izjavio da ga trenutno proučava, piše Al-Hadat.

Pakistanski ministar unutrašnjih poslova Mohsin Nakvi je trenuto u poseti iranskoj prestonici, a ranije danas se sastao sa iranskim ministrom spoljnih poslova Abasom Arakčijem.