Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski potvrdio je da su ukrajinske snage tokom noći između 21. i 22. maja izvele napad dronovima dugog dometa na rusku rafineriju nafte u Jaroslavskoj oblasti, koja se nalazi oko 700 kilometara od ukrajinske granice.

Zelenski je naveo da ukrajinske snage nastavljaju operacije protiv ruskih energetskih i vojnih ciljeva, uključujući objekte povezane sa preradom i izvozom nafte.

"Nastavljamo naše odbrambene operacije u određenim zonama aktivnih operacija. Danas je podneo izveštaj vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine, Oleksandr Sirski, o upotrebi dronova dugog dometa protiv ruskih objekata za rafiniranje i izvoz nafte. Konkretno, tokom noći, odbrambene snage Ukrajine su delovale protiv meta povezanih sa rafinerijom nafte u Jaroslavu – oko 700 km od naše teritorije. Vraćamo rat kući – u Rusiju – i to je jedino fer", napisao je Zelenski na mreži Iks.

Ukrajinski predsednik dodao je da su istovremeno izvođeni udari i na pojedine ciljeve na teritorijama Ukrajine koje su pod ruskom okupacijom.

Prema njegovim rečima, Kijev priprema i nove napade srednjeg i dugog dometa kao odgovor na ruske udare širom Ukrajine.

Tokom noći u Jaroslavskoj oblasti proglašena je uzbuna zbog opasnosti od dronova, a lokalne vlasti privremeno su zatvorile autoput koji vodi ka Moskvi.

Na društvenim mrežama pojavili su se i brojni snimci na kojima se čuju eksplozije u regionu.

Zelenski je još 19. maja saopštio da je odobrio planove za nastavak dugoročnih udara na teritoriju Rusije tokom juna.