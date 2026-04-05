Teretni brod koji je prevozio pšenicu potonuo je u Azovskom moru, a jedna osoba je poginula, rekao je danas guverner Hersonske oblasti na jugu Ukrajine Volodimir Saldo, dok je ruska služba za vanredne situacije navela da je brod napadnut dronom i da su život izgubile dve osobe.

Kako je za TASS rečeno iz ruskih službi, brod za suvi teret nalazio 300 milja severno od Kerčkog moreuza.

Navodi se da je devet članova posade evakuisano i stiglo do Hersonske oblasti.

"Posada je napustila brod i uspela da stigne do obale Hersonske oblasti. Mornari dobijaju neophodnu medicinsku i psihološku pomoć", objavio je na društvenim mrežama guverner Hersonske oblasti Volodimir Saldo.

Okolnosti incidenta se i dalje istražuju, prenosi Tanjug.

