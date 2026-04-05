Borivoje Bora Todorović jedan je od najvećih srpskih glumaca. Odigrao je brojne uloge na televiziji, filmu i u pozorištu.

Nije imao nimalo lak život, a u mladosti je krao ugalj i gume koje je kasnije prodavao da bi zaradio koji dinar.

Nakon smrti oca, iako mlad, hrabro preuzeo ulogu domaćina i glave kuće, a njihova porodica je u tom periodu jedva sklapala kraj sa krajem.

- Mamu su otpustili. Kuća je bila rastresena od bombardovanja, kroz rupe na regastovima ulazili su hladnoća i sneg. Nema hrane, nema drva. Uveče kad ležemo, mi se oblačimo: kapute, šalove, čarape, pa čak i rukavice. A nas troje se u našoj muci čak i zasmejavamo. Bora traži da onako u mraku igramo slovo na slovo, i to samo o hrani. Naše žlezde bi proradile i dugo nas je u noć mučila glad. Bori je bila jedanaesta, a meni sedamnaesta kad je on odlučio da bude glava porodice - napisala Mira Stupica u svojoj knjizi sećanja "Šaka soli".

Sklepao je neku dasku sa točkićima i uputio se na Železničku stanicu Beograd da bude nosač i da nas svojim radom hrani. Profesionalci su ga, bez ikakve sentimentalnosti, onako malog pretukli i odveli u kvart. Tamo ga je slučajno našao naš komšija Mile, tramvajdžija, i dovukao, onako umuzganog i išamaranog. Bora je uopšte postao inventivan - navodi se u knjizi legendarne glumice.

- Krao je ugalj sa stanice, kao i gume iz nekog nemačkog magacina, pa pravio đonove i prodavao. Krao je gde je i šta je stigao i ne jednom, imao glavu u torbi. Jednom ga Nemci uhvate s društvom u krađi konjskih sedala iz magacina na Tašmajdanu, poređaju ih uza zid, repetiraju šmajsere i na komandu 'pali' dobro svakog čizmom opale po guzici - napisala je Mira u svojoj knjizi.

Sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu

Bard srpskog glumišta Bora Todorović preminuo je 2014. u 84 godini, nakon nekoliko dana provedenih u bolnici u kritičnom stanju. Pozlilo mu je nedugo nakon operacije slepog creva.

Operacija je protekla u redu, ali on se nekoliko dana kasnije požalio na bolove i odjednom mu je pozlilo. Lekari su ga operisali i konstatovali da je imao moždani udar.

Neke od kultnih uloga odigrao je u ostvarenjima "Vruć vetar", "Maratonci trče počasni krug", "Nacionalna klasa", "Balkan ekspres" i mnogim drugim.

Gimnaziju je pohađao u Beogradu, a potom odslužio vojni rok. Iako je u početku upisao studije mašinstva, odustao je i prešao na beogradsku Akademiju dramskih umetnosti, gde je studirao u klasi Joze Laurenčića zajedno sa Ljubom Tadićem i Slobodanom Perovićem.

Prvi glumački angažman dobio je u Beogradskom dramskom pozorištu, ali je pozorište napustio 80-ih kako bi se posvetio radu na filmu.

Poslednja Todorovićeva filmska uloga bila je u ratnoj drami "Sveti Đorđe ubiva aždahu" (2009) Srđana Dragojevića.

Rođen je u učiteljskoj porodici i u Beogradu 5. novembra, 1930. godine. Mlađi je brat legendarne glumice Mire Stupice, koju je u detinjstvu pratio ali i štitio. Imali su još dva brata, koji su preminuli u detinjstvu.

