Kruzer MV Hondius prerastao je u brod smrti nakon što je na njemu izbila epidemija hantavirusa, koja je odnela tri života. U februaru prošle godine svet je uznemirila vest da su slavni glumac Džin Hekman i njegova supruga Betsi Arakave pronađeni mrtvi u njihovoj kući u Novom Meksiku. Uzrok Betsine smrti bio je pomenuti virus.

Betsi Arakava je umrla hantavirusnog plućnog sindroma (HPS) u kući u Santa Feu. Istragom je ustanovljeno da se zarazila preko izmeta i gnezda glodara koji su pronađeni u pomoćnim objektima na njihovom imanju

Slavni Džin Hekman (95) preminuo je oko nedelju dana nakon supruge, usled srčanih bolesti i Alchajmerove bolesti, ali nije bio zaražen virusom. Prema policijskim nalozima, tela su bila delimično mumificirana.

Dok se supruga oskarovca zarazila direktno od glodara, Svetska zdravstvena organizacija (SZO) sumnja da je na brodu moglo doći do retkog prenosa sa čoveka na čoveka odnosno do "andes" soja virusa. Iz SZO su saopštili da ne postoji rizik od pandemije nakon slučaja kruzera.

Zarazila se preko glodara

Arakava je nekoliko sati pre nego što je umrla, poslala imejl svom maseru, a onda se uputila u prodavnicu, piše Njujork Tajms. Zabeleženo je kamerom da je tog dana bila i u apoteci, nosila je masku za lice, što je često činila kako bi izbegla prenošenje bolesti svom bolesnom, starijem suprugu, otkrili su njeni prijatelji.

Betsi Arakava je tog kobnog dana kupila hranu za ljubimce i stigla na imanje oko 17.15 sati, rekao je šerif. Nije odgovorila na imejl, pa se sumnja da je to povezano sa vremenom njene smrti. Čim je stigla kući, počela je da se oseća loše. Pronađena je kako leži na podu sa glavom pored grejalice i tabletama za bolest štitne žlezde razbacanim oko nje.

Zarazila se hantavirusom i zadobila smrtonosnu infekciju pluća. U pitanju je veoma redak virus, a stručnjaci kažu da je do zaraze došlo u garaži čuvenog para. Nije bilo pacova u glavnoj kući, ali su izmeti glodara nađeni u garaži i pomoćnim zgradama.

Džin Hekman lutao je sam po kući i dvorištu sedam dana, obdukcija je pokazala da mu je želudac bio prazan u trenutku smrti. Pored njega pronađeni su sunčane naočare i štap, veruje se da je izlazio iz kuće kada je pao jer ga je izdalo srce.

Imanje čuvenog para bilo leglo zaraze

U osam pomoćnih objekata na imanju čuvenog para nađeni su glodari i njihova gnezda. Izmet glodara pronađen je u tri garaže, dve kućice i tri šupe, a inspektori su u još tri garaže zatekli i žive i mrtve glodare i gnezda.

Uočena su i dva automobila sa jasnim tragovima prisutnosti glodara kao i postavljene klopke, zbog čega se pretpostavlja da su se glumac i njegova supruga dugo borili sa ovom vrstom štetočina.

Pretpostavlja se da je Betsi virus udahnula dok je boravila u nekom od ovih prostora ili dok ih je čistila.

Pojašnjenja radi, hantavirus prenose glodari. Infekcije se u najvećem broju sučajeva dešavaju kada virus dospe u vazduh iz urina, izmeta ili pljuvačke glodara, ljudi se zaražavaju udisanjem takvih čestica, objasno je amerčki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti.

Zabeležena su 864 slučaja hantavirusa u Americi između 1993. i 2022. godine, uglavnom u ruralnim delovima zapadnih saveznih država. Ne postoji lek za infekciju hantavirusom, pa se preporučuje terapija za ublažavanje simptoma.Preporučuje se nošenje zaštitne opreme prilikom čišćenja izmeta glodara, kako bi se time izbeglo udišanje kontaminiranog vazduha. I naravno, stroga higijena prostora u kojem se živi ili koji se koristi za određene namere.

