Dragan Marinković Maca nedavno je odlučio da promeni život iz korena, pa se iz Srbije, preselio u Hrvatsku, saznaju domaći mediji.

Odlučio je da život sa svojom 20 godina mlađom suprugom Jovanom nastavi u Istri, prekoputa Briona. Odatle će odlaziti na svoje nastupe sa dve predstave, koje izvodi širom regiona i sveta, a koje su rasprodate mesecima unapred.

- Maca je nedavno postao Istrijan, jer se iz Batajnice preselio u Istru, blizu Briona. Supruga i on su oduševljeni ovim mestom i promenom, tamo su se bukvalno preporodili. Oboje obožavaju more, a ono im je sad ispred nosa. Za nekoliko minuta od kuće stižu do plaže. Ne nameravaju da odlaze odatle jer im je tu sve ono o čemu su maštali. Meštani su ga dole prihvatili kao svoga, a i on je sa njima kliknuo na prvu. Blizu mu je i Italija, koja mu je oduvek bliska srcu, pa i tamo on i Jovana često putuju i provode slobodno vreme. Maci je ovo trenutna baza, o Batajnici i Srbiji ne razmišlja uopšte. Iz Istre odlazi i na predstave, koje su jedne od najpopularnijih, i to ne samo u regionu već i širom sveta. Do ulaznica je gotovo nemoguće doći - priča sagovornik upućen u celu priču, pa nastavlja:

- Dragan je u poslednje vreme potpuno promenio način života. Zdravo se hrani, a mnogo se posvetio duhovnom životu i molitvama. Odlazak u Jerusalim i to što je postao hadžija preporodili su ga i dali neku posebnu draž njegovom životu. Odnos sa suprugom mu je inspiracija, što se i vidi na njemu. Mnogo bi voleo da Jovana i on dobiju dete, a posebno bi se obradovao ćerkici. San mu je da sad pored mora šeta sa bebom. A čovek sve što poželi, kad-tad dobije - zaključuje izvor.

Da je to zaista tako, potvrdio je i sam Maca u emisiji "Nije sve tako crno", kada je bez dlake na jeziku otkrio svoje svakodnevne unutrašnje borbe i probleme s kojima se suočava.

- Papak je gori od atomske bombe. Predrasude i lažni moral su najveći problemi i dominantne karakterne osobine jednog papka. To je džukela koja će vas za*ebati. To morate da znate. Svaki dan se osećam kao u crtanom filmu "Kalimero" i govorim: "To je nepravda!" U principu, život je vrlo jednostavan, tih, miran i povučen, ali postoji milion prepreka i ljudi koji to na neki način iskomplikuju, ali je, generalno, jednostavan - govorio je Maca.

Podsetimo, Dragan Marinković Maca je govorio o teškim životnim trenucima tokom rata u Sarajevu kada je trebalo da napusti porodični dom.

