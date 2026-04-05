Pevačica Maja Odžaklijevska (71) je do 2022. godine primala penziju u iznosu od svega 33.000 dinara.

Međutim, to se promenilo početkom pomenute godine, kada je Maja nagrađena i nacionalnom penzijom.

- Srećna sam, a pomalo euforična. Znači da nisam uludo radila svoj posao i da sam to činila na dobar način. Mislim da je ovo prestižno priznanje i divim se svakom ko ga osvojio. Nadam se da neće biti nezadovoljnih odlukom. Trudili smo se da Srbiju uvek na pravi način predstavimo u svetu - rekla je Maja tada za beogradske medije.

Iznos nacionalne penzije koju prima je 64.730 dinara.

Podsetimo, Maja već godinama ne živi na Vračaru, već u okolini Velike Plane. Odluku je donela zbog unuka Luke kojem je dijagnostikovan autizam.

Istakla je da su to okruženje i mirna sredina bili i blizina prirode, kako ističe, bili najbolji izbor i za njega i za nju.

- Moj životni san bio je da imam malu kućicu u cveću, bukvalno kućicu. Nisam grandiozna osoba i nikada nisam želela veliku kuću, trospratnu vilu ili dvorac. U ovim godinama mnogo je lakše održavati manji prostor. Prezadovoljna sam - rekla je Maja ranije u emisiji Tanje Peternek.

