Godinu dana od potresnih fotografija glumca Šona Vajsa, koje su šokirale javnost, dogodila se neverovatna transformacija! Nakon što je sebe doveo na samo dno zbog droge, glumac je, uz veliku pomoć prijatelja, uspeo da se izbori, izdigne i transformiše

Ovaj glumac se proslavio još kao dete ulogom u Diznijevom serijalu, a prošle godine je dospeo u centar pažnje zbog svog hapšenja. On je provalio u garažu jedne kuće i razbio staklo automobila koji je bio parkiran, a sve to pod dejstvom metamfetamina.

Osim njegovih prestupa, fizički izgled 45-godišnjeg glumca mnogima je zapao za oko:

"Prošlog Božića sam pokupio Šona i nije mogao sam sebe da prepozna. Nije imao zube. Dijabetes mu je bio izvan kontrole. Nije mogao mirno da sedi, spava i hoda", rekao je njegov prijatelj i kolega Dru Galager.

Zanimljivo je da je Galager pomogao posrnulom glumcu da se vrati u kolosek, a sad ponosno objavljuje njegove nove fotografije i mnogo zdraviji izgled.

Bio je u međuvremenua nekoliko operacija kako bi se "popravila šteta" nakon dugogodišnjeg konzumiranja metamfetamina i drugih opijata.

"Čestitam ti treznih godinu dana, Šone Vajs! Kakvo je to putovanje bilo, kakav oporavak! Jako sam ponosan", napisao je Dru uz njihovu zajedničku fotografiju.

Vajs je pre nekoliko godina služio kratku zatvorsku kaznu, a onda je ponovo osuđen zbog posedovanja metamfetamina.