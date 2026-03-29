Kako je Kurir prvi pisao, tokom dana je Aca Lukas deportovan za Srbiju nakon što je noć pre priveden na aerodromu u Geteborgu.



Vlasnik Hypa, Saša Mirković, oglasio se na svom Instagram profilu povodom ove informacije.



- Kriv sam što nisam zabranio odlazak benda i Ace Lukasa u Švedsku. Poverovao sam saradnicima iz Holandije da je sve u redu sa dozvolama za rad. Naknadno sam čuo da je Rasta izašao u Kopenhagenu (Danska) i u Švedsku otišao kolima, tako da nije imao kontrolu papira. Lukas je sa članovima benda leteo do Geteborga jer nismo sumnjali u saradnike. Ovo je klasična nameštaljka ali će se advokatski timovi baviti ovim - poručio je Mirković.

Folker hoće da tuži organizatore

Aca Lukas se oglasio tokom dana najvivši tužbu

- Da, tačno je da nas nisu pustili da održimo nastup zato što je organizator imao neregularne papire. Tužićemo organizatora jer nam je napravio velike neprijatnosti. Publika koja nije mogla da me čuje treba da zahteva povrat novca od karata - rekao je Lukas.

Priveden tokom granične kontrole

Prema našim saznanjima, situacija se odigrala na aerodromu, gde su nadležni organi izvršili kontrolu putnika. Dok su Rasta i Gile bez problema prošli pasošku kontrolu i ušli u Švedsku, Lukasu je bio zabranjen ulazak.

