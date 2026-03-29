Ministar za evropske integracije Nemanja Starović reagovao je na objavu Evropskih demokrata na društvenoj mreži Iks, u kojoj su iznete optužbe o navodnim nepravilnostima tokom izbora u Srbiji, uključujući tvrdnje o zastrašivanju i prisustvu naoružanih osoba.
„Hvala što ste podelili fotografiju, to je savršen školski primer medijske manipulacije i lažnih vesti. Naoružani čovek je Slobodan Divac, poznati aktivista i osuđivani kriminalac iz opozicionog studentskog pokreta koji snažno i bezuslovno podržavate. Slučaj je zaključen.“
Podsetimo, Evropske demokrate su prethodno saopštile da je situacija u Srbiji "više nego alarmantna", navodeći izveštaje o navodnoj izbornoj krađi, duplim biračkim spiskovima, kupovini glasova, zastrašivanju oko biračkih mesta, kao i prisustvu naoružanih osoba.
Politika
STAROVIĆ UZVRATIO EVROPSKIM DEMOKRATAMA "Širite lažne vesti, na fotografiji osuđivani aktivista opozicije!"
PROČITAJTE KLIKOM OVDE NAJVAŽNIJE AKTUELNE VESTI
Politika
Najnovije
Politika
Najčitanije
Dnevni horoskop
Vremenska prognoza
Galerije
Kursna lista
|Valuta
|Buying (RSD)
|Middle (RSD)
|Selling (RSD)
|EUR
|117,07
|117,42
|117,77
|USD
|102,06
|102,36
|102,67
|CAD
|73,26
|73,48
|73,7
|AUD
|69,84
|70,05
|70,26
|GBP
|134,7
|135,11
|135,51
|CHF
|127,76
|128,15
|128,53
Anketa
Da li se pridržavate posta?
Komentari (24)