U Cazinu je noćas, 5. avgusta, oko četiri časa posle ponoći, muškarac podlegao povredama N. Š. (59), sumnja se da je zadobio povrede nožem, a za ubistvo je osumnjičen A. H. (58)

Nezvanično, sukob se desio nedaleko od ambulante u mestu Tržačka Raštela, kada je navodno u jednom objektu došlo do sukoba između muškaraca, tokom kojeg je upotrijebljeno hladno oružje – nož.

Slučaj je policiji prijavio medicinski radnik oko 1.40 časova, a povređeni N. Š. je, nakon ukazane lekarske pomoći u Cazinu, prevezen u Bihać, gde je, uprkos naporima lekara da ga spasu, u 4.10 časova preminuo.

Kako nam je potvrđeno, policija je došla do saznanja da se u vezu sa ubistvom može dovesti A. H., koji je uhapšen.

O svemu je obavešten tužilac, a policija je na licu mesta izvršila uviđaj i prikupila sve tragove i predmete koji će poslužiti u daljem postupku.

Žrtva i osumnjičeni živeli su u blizini, a utvrđuje se motiv zločina.

Alo/Nezavisne novine

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