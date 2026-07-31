Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će već sutra obići apoteke na istoku i jugoistoku Srbije kako bi proverio da li su građani zaista dobili niže cene lekova koje je država najavila.

Kako je rekao, planira da poseti apoteke u Pirotu, ali i u drugim mestima na jugu i istoku zemlje.

- Biće kazne za odgovorne i za one koji ne ispune obaveze. Sačekaćemo dva dana, pa ćemo ponovo da proverimo. Samo da ne bude opravdanje što je subota. Ali ja sam najavio 1. avgust, a to je subota. Znam već unapred sve njihove izgovore - rekao je Vučić.

"Ko će to da plati?"

Na pitanje da li bi u budućnosti mogle da budu uvedene i mobilne apoteke, predsednik je odgovorio da je najveće pitanje njihovo finansiranje.

- A ko će to da plaća? - upitao je Vučić.

Govoreći o stanju javnih finansija, istakao je da svakodnevno prati budžetske prihode, ali i da globalna dešavanja imaju veliki uticaj na ekonomiju Srbije.

- Mnogo se nerviram zbog rata u Iranu i Ukrajini. Evo sad u 18.30 čekam rezultate kakvi su nam prihodi. Predviđeno je 19,1 milijarda, ali čekam da vidim. Kako da se radujem kada je rezultat dobar, a odmah izgubimo 20 odsto na akcize za naftu? Ne znam koliko ode Zvezdi i Partizanu... Svi traže samo da država daje - rekao je predsednik.