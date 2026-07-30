Učešće u Eliti 9 stvorilo je nova rivalstva, ali i pokazalo ko su pravi takmičari. Ivan Marinković sumirao je utiske o cimerima sa kojima je delio životni prostor mesecima. Od Uroša Stanića koji je "išao glavom kroz zid", preko Stanijinog padanja u drugi plan, pa sve do Maje Marinković koja je jednim potezom preuzela celoupunu priču, Ivan je otvoreno i bez ustručavanja izneo sve detalje iza kulisa.

Da li smatraš da je Uroš Stanić ove sezone bio "najveći muškarac" u Eliti i kako gledaš na njegov sukob sa Stanijom?

- Uroš je dobio tu nezvaničnu titulu. To što je on uradio, ići glavom kroz zid, malo ko sme, ali ga je to koštalo živaca, pa i honorara i povreda zbog kojih se sada vuče po sudovima. On izaziva sujetu kod pojedinih muškaraca jer ne mogu da podnesu da im se mlađi momak suprotstavi. Nikada ne bih nasrnuo na nekog slabijeg od sebe, to je odraz slabića. Što se Stanije tiče, Uroš i ja smo prvi primetili momenat kada je ona potpuno ostala bez energije. Postala je inferiorna i nezanimljiva nakon desetak dana, pa je počela da "zvera" po kući ne bi li napravila neku temu. Tu smo je malo iskompleksirali i zezali, ali na kraju, narod je dao svoj sud.

Da li je Maja Marinković preuzela priču i "ugasila" odnos Stanije i Asmina?

- Jeste, to je živa istina. Maja je videla šta se sprema i sasekla priču u korenu onom čuvenom limunadom. Meni je čak krivo što se između Stanije i Asmina nije desilo nešto više, jer su oboje imali svoje teorije ko bi koga tu "navukao". Maja je držala konce u rukama, ali je time i Staniji dala na važnosti kod gledalaca.

Da li veruješ u opstanak veze Asmina i Maje napolju?

- Sa Majom sam četiri godine u rijalitiju i svaki put kada sam branio njene veze, ispao sam glup jer se ona na kraju vrati Filipu Caru ili se desi neki preokret. Ipak, moram biti realan, na ostrvu su utišali sve skeptike. Nije bilo sukoba, drže se zajedno. Dokle će to trajati, videćemo. Ako pitaš da li bi Asmin mogao da uđe u narednu sezonu bez nje, nema šanse, Maja bi ga vezala za radijator - rekao je Ivan za Alo, u nastavku pogledajte ceo intervju: