Trudnoća Anite Stanojlović i njen odnos sa Lukom Vujovićem ne prestaju da intrigiraju javnost, a pitanje svih pitanja jeste — hoće li njihova veza preživeti ako on zakorači u "Elitu 10"? Bivša cimerka i britka na jeziku, Milena Kačavenda, u ekskluzivnom razgovoru za Alo ne ostavlja mesto sumnji.

Milena bez dlake na jeziku prognozira scenario koji jako podseća na sudbinu Aneli Ahmić. Prema njenim rečima, Luka je daleko od "žestokog momka" za kakvog se izdaje, a njegov ulazak u novu sezonu označće i definitivni krah ove ljubavi.

Šta misliš o odnosu Anite Stanojlović i Luke Vujovića, hoće li dobiti epilog poput onog sa Aneli Ahmić?



- Ne znam gde je Luka, nisam u toku. Za Anitu se nadam da je okej. Ono što sam izjavila, komentariše se, ali zabole me štrumf, iskreno. Šta je meni rečeno — pas s maslom ne bi pojeo. Više puta sam se suzdržavala da ne vređam. Anita je bila istrajnija, iskrenija i direktnija od Luke u svakom smislu. Luka je bio kao trudna buva, a ona trudnica koja je pokazala da ume i da se svađa i da se obračunava. Da on nije pokušavao da je gurne u poziciju žrtve, bila bi ono što jeste. Odvratan mi je i očekujem ga u "Desetki". Anita očito ima problem i želi da bude porodična žena, ali to se ne radi na silu. Pogotovo ne sa Anđelom, pogotovo ne sa Tupetom, a ponajmanje nakon "eksperimenta" sa Matorom i odnosa sa Lukom. Moja prognoza je da Luka ulazi u "Desetku", tamo se zaljubljuje u neku novu i tera dalje. Onda će ta mlada žena, nažalost, ostati sama sa dvoje dece. Možda on uradi nešto pametnije u kontru svima nama, volela bih da me demantuje - rekla je Milena za Alo, pa nastavila da priča o kriminalnoj prošlosti Vujovića:

- Pošto mene zovu mafijašica, živela sam malo drugačiji život i to je činjenica. Ljudi ne znaju gluposti, na primer, da čovek koji je u samici i visoko je rizičan u zatvoru ne može da ima posao i bude kuvar, niti može da gleda televizor. Luka je govorio da nije imao TV, pa kako si onda Sandri Obradović tri godine pred ulazak u "Osmicu" pisao poruke na Fejsbuku? Ili ćeš opet da mi kažeš da ti je neki Sunđer Bob hakovao profil i pisao rijaliti učesnicama? On je klasičan mufljuz i lažni mardeljaš.

Dečko je paćenik. Nijedan ozbiljan mangup ne bi ušao u rijaliti za milion avansno da mu se provlači život i potencijalni problemi. Jedno smeće, kanta i lažni mardeljaš. To što je on opljačkao i unesrećio tri i po čoveka — koga to interesuje? Glumi vođu bande, Dači je bacao ćebence, Uroša je zlostavljao, mene takođe. Što se mafije i tog mangupskog karaktera tiče, baš se "pokazao". Inače, kum mu je Ivan Marinković, koji mu je svojevremeno rascopao njušku. Nikoga ne interesuje šta je radio osam godina u zatvoru, osim što je bio kuvar, motao palačinke i prao drugima čarape.

Šta je sve još Milena komentarisala, pogledajte u videu koji se nalazi na početku teksta!

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