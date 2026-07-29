Sami su izabrali, sami hranili ono što ih je pojelo, uzdizali u nebesa i sada se to okrenulo protiv njih, rekao je Jovanov, govoreći u skupštinskoj raspravi.

"Nije mi vas žao, sami ste svoju sudbinu zapečatili, a nama i vama ostaje da u periodu koji predstoji razgovaramo sa narodom baš u tim šatorima i na svakom drugom mestu, da im objasnimo kakva opasnost može da se dogodi", rekao je Jovanov.

Prema njegovim rečima, opasnost nije zato što će Srpska napredna stranka da izgubi vlast, nego što "strani centri uticaja preko svojih mreža pokušavaju da Srbiju podjarme, a onda da im postane moneta za potkusurivanja u mnogo ozbiljnijim igrama".

"Biće teška kampanja i biće važno da posle toga ujedinimo Srbiju. Vi ste predsedniče Vlade i ministri udarili temelje tome i nadam se da će nam narod dati poverenje da ujedinimo Srbiju u vremenu koje dolazi", rekao je Jovanov.

On smatra da samo ujedinjena Srbija može biti Srbija koja pobeđuje i štiti svoje interese.

Ponavljajući da neće glasati za nepoverenje Vladi Srbije, Jovanov je rekao da će ona nastaviti rad dok se ne postigne dogovor nadležnih institucija da se izađe na izbore i dok građani ne kažu svoju reč.