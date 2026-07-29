Rezultat je ogromna potražnja za poreskim savetnicima - zanimanjem koje se, zbog nedostatka kadra, iznenada nametnulo kao atraktivna opcija za promenu karijere.

Ozbiljan nedostatak kadra

Nemački ekonomski institut (IW) svrstao je poreske savetnike među deset profesija sa najvećim manjkom kvalifikovane radne snage u zemlji. Dok ekonomisti procenjuju da je prošle godine nedostajalo oko 14.000 stručnjaka, sama branša govori o mnogo većem jazu - čak 25.000 slobodnih mesta, prenosi Fenix magazin.

Razlog za to nije teško pronaći. Složenost nemačkog poreskog sistema navodi sve veći broj građana da angažuje profesionalnu pomoć. Prema podacima udruženja za digitalno poslovanje Bitkom, 17 odsto od oko 15 miliona poreskih obveznika u Nemačkoj već je 2024. godine koristilo usluge poreskog savetnika – što je porast od gotovo 25 odsto u odnosu na godinu ranije.

Nemačko udruženje poreskih savetnika (DStV) ističe da su mnoge kancelarije poslednjih godina pod velikim pritiskom obima posla, a taj trend se nastavlja i ove godine, s obzirom na to da rok za predaju prijava ističe 31. jula – dok oni koji angažuju savetnika imaju dodatnih šest meseci na raspolaganju.

Koliko zarađuju poreski savetnici

Prema podacima portala za poređenje poslova Kununu, poreski savetnici sa više od tri godine iskustva u proseku zarađuju oko 73.500 evra godišnje, dok početna plata iznosi oko 63.700 evra – što je znatno iznad proseka u mnogim drugim strukama.

Posao danas obuhvata mnogo više od same izrade poreskih prijava – savetovanje firmi oko prenosa vlasništva, finansiranja ili investicija postaje sve značajniji deo posla.

Put do zvanja nije ograničen isključivo na fakultetsko obrazovanje: i poreski asistenti sa odgovarajućim radnim iskustvom mogu polagati stručni ispit za poreskog savetnika. Njihove zarade su ipak niže i iznose oko 41.000 evra godišnje.

Zarade zavise od regiona i vrste angažmana

Većina podataka o platama odnosi se na zaposlene stručnjake, dok prema podacima Nemačke komore poreskih savetnika čak 66 odsto poreskih savetnika (oko 59.000 ljudi) radi samostalno, najčešće vodeći sopstvenu kancelariju.

Kako cene usluga uglavnom zavise od prihoda klijenta, dostupnost savetnika značajno varira po regionima. U bogatijim sredinama poput Diseldorfa dolazi čak 45 savetnika na 10.000 stanovnika, dok u Salcgiteru na isti broj stanovnika dolaze svega dva savetnika.

Cena usluga takođe raste sa složenošću prijave – osoba sa prosečnom platom od 54.000 evra kojoj je potrebna samo osnovna poreska prijava plaća oko 600 evra, dok frilenseri ili firme sa prihodom od 200.000 evra, kojima je potrebna i prijava PDV-a, plaćaju više od 1.200 evra.

Pregled zarada