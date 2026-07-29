Na prvi pogled, reč je o uobičajenom upozorenju o pravilima korišćenja toaleta. Ipak, jedna od stavki nasmejala je i iznenadila mnoge korisnike interneta, zbog čega je fotografija brzo postala viralna, praćena brojnim komentarima.

Snimak je podelila Fejsbuk grupa „Live from Greece", a osoba koja je fotografiju objavila istakla je da nije očekivala ovakvo upozorenje. Gostima se, kako stoji na natpisu, savetuje da u WC šolju ne bacaju toalet-papir, vlažne maramice niti drugi otpad. Uz to, na spisku zabranjenih stvari duhovito su navedeni i predmeti poput odvijača, kašika, viljuški, motornih testera, pa čak i – „male bebe slonova".

Duhovit natpis sa ozbiljnom porukom

Iako deluje kao šala, iza natpisa stoji sasvim praktičan razlog. Korisnici u komentarima pretpostavljaju da su vlasnici apartmana verovatno imali neprijatna iskustva sa gostima, pa su odlučili da poruku o pravilnom korišćenju toaleta prenesu na način koji će se lakše zapamtiti.

Jedan komentator je priznao da lično nije obraćao pažnju na pravilo o bacanju papira u kantu, smatrajući ga preteranim. Iskusniji putnici u Grčku objasnili su mu, međutim, da je razlog sasvim tehničke prirode – kanalizaciona infrastruktura u velikom delu zemlje razlikuje se od one u ostatku Evrope, jer su cevi uže, pa toalet-papir lako može izazvati začepljenje.

Zašto se u grčkim smeštajima često traži da se papir baca u kantu

Upravo zbog te specifičnosti infrastrukture, u mnogim apartmanima i kućama za izdavanje u Grčkoj pored WC šolje stoji kanta namenjena isključivo za toalet-papir i higijenske proizvode. Vlasnici smeštaja gostima to najčešće naglašavaju putem zvaničnih obaveštenja, dok se pojedini, poput vlasnika apartmana na Tasosu, odlučuju za humorističniji pristup – kako bi poruka lakše ostala u sećanju, prenosi biznis telegraf.