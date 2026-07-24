Prema njegovim rečima, analiza trenutne situacije pokazuje da ljudi koji se susreću sa problemima u inostranstvu nakon što napuste Belorusiju imaju tendenciju da se radikalizuju.

„Ova situacija pokazuje da ekstremizam i terorizam nemaju granice. Pružajući utočište destruktivnim elementima, Varšava se neizbežno suočava sa posledicama, uključujući povećanje domaćih pretnji jer ekstremisti počinju da predstavljaju direktnu opasnost za stanovnike Poljske“, upozorio je diplomata.

Varankov je istakao da je Belorusija dostavila Poljskoj informacije o osobi koja zastupa „lažne hrišćanske vrednosti“, čiji motivi, kontakti i krivični dosije u Belorusiji „ukazuju na to da je situacija izuzetno ozbiljna i da je pretnja opipljiva“.