Voditelj Darko Tanasijević saopštio je ko je odlukom glasova publike izgubio u trci za prvo mesto u Eliti 9.

Ugroženi su prošle noći bili Milena Kačavenda, Luka Vujović, Marko janjušević Janjuš, Filip Đukić i Dušica Đokić.

- Napravljen je drugi presek za ovu noć, još jednom finalisti ili finalistkinji će pobeći to spektakularno superfinale koje je zakazano za ponedeljak od 21 čas uživo na televiziji Pink. Vreme je da vam kažem ime prve osobe koja je ugrožena u ovom trenutku - rekao je Darko, koji je potom saopštio ko napušta Belu kuću.

- I vreme je da izbacimo jednu lepoticu. U ovom trenutku Elitu napušta Dušica Đokić - saopštio je Darko.

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